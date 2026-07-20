El Fem Poble de Nonaspe se consolida con más de 700 personas y roza el lleno en su nuevo escenario gratuito

Nonaspe celebró este sábado 18 de julio la tercera edición del festival Fem Poble. Una cita más que consolidada en el municipio que reunió a 700 personas durante toda la jornada de toda la comarca y localidades cercanas como Mequinenza y Batea. La principal novedad de este año llegó ya desde la mañana con la apertura de un segundo escenario en la plaza Lo Portal, que acogió el primer evento de la cita de la mano del DJ local Alberto Ráfales desde las 11.00. A continuación, y también como parte de esta apuesta novedosa, la Comisión de Fiestas programó la actuación de la banda Modelo con un concierto gratuito a la hora del vermut tras su éxito el año pasado. Un público entregado se volcó por completo en este inicio festivo.

La inclusión de estas dos primeras actuaciones a mediodía respondía al objetivo de los organizadores de expandir el festival. «No queríamos que se quede solo en una fiesta de noche. Buscamos congregar a los vecinos que no se acercan al festival. Fue un éxito y acudieron principalmente vecinos del pueblo» a una plaza que estaba casi llena, explica Ángel Aragonés, miembro de la comisión. En este sentido, aseguran que este segundo escenario ha llegado para quedarse y quieren seguir contando con la banda Modelo.

El DJ local Alberto Ráfales se encargó de dar comienzo al festival ./ Lluis Morera

El plato fuerte del día llegó sobre las 19.30 cuando se abrieron las puertas del campo de fútbol. Hasta allí se acercaron centenares de asistentes que ya habían adquirido su entrada previamente. «La gente este año ha comprado las entradas con anterioridad», señala Aragonés incidiendo en este hecho como un indicador del interés que genera el festival entre el público. Este año, el cartel estaba encabezado por ‘BribriBlibli’, con versiones de Extremoduro, un homenaje al cantante, guitarrista y compositor del grupo, Robe, tras su fallecimiento el pasado mes de diciembre.

A continuación, llegó el turno de Antiaéreo, una banda que repasó los grandes éxitos del indie nacional con versiones de grupos como Izal, Vetusta Morla, Lori Meyers, Leiva o Arde Bogotá. El broche a esta jornada festiva estuvo a cargo de las sesiones de los djs Álex Pardos, Eddy Chárlez y Cence Brothers.

Desde la comisión destacan que el cartel ha funcionado «muy bien» reuniendo a fans de Extremoduro y uniendo al público a través del indie español con el que «todos cantaron las canciones», recalca Aragonés. Por ello, desde la organización han adelantado que seguirán apostando por el formato de grupos tributos y djs para las próximas ediciones del festival.

Una cita señalada en el calendario

El festival forma parte del calendario en el que trabaja la comisión para dinamizar la localidad. Su coste alcanzó los 35.000 euros en 2025 y llegará a los 40.000 euros este año. La agrupación autofinancia el evento a través de fondos propios que recaudan durante las fiestas que hay en el año, la venta de entradas con la que se cubre el 20% de los gastos, y las consumiciones en barra, que son el pilar de este modelo para la comisión. «Para nosotros es muy importante y por eso insistimos en que la gente consuma en el festival», añade Aragonés. Cuentan también con la ayuda de colaboradores como la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, el Ayuntamiento de Nonaspe y empresas de la localidad que aportan económicamente.