Fernando Fort: «Ganar la copa francesa sería ponerle la ginda a la temporada»

Hace pocos días que terminasteis la liga. ¿Qué valoración haces?

Lo importante es que el trabajo está hecho.

Esto en cuanto a la liga pero… hablemos de la Copa. Os habéis clasificado para la final.

¿Cómo estáis viviendo estos días previos?

Pues con mucha ilusión. La copa es ilusionante. Nuestro objetivo era llegar lo más lejos posible. Estando en la final ya no podemos llegar más lejos. Nuestro rival, el Lille, es un equipo aspirante a todo y nosotros no tenemos nada que perder. Tenemos muchas ganas y ya hemos demostrado en liga que podemos hacerles frente.

¿Dónde se va a jugar esta final copera?

Será en un pabellón repleto de gente, algo a lo que te vas habituando. ¿Qué se siente al jugar en estas condiciones?

Yo me siento como un niño con una piruleta en la boca, por decirlo de alguna forma. Si que es cierto que no es lo habitual pero, por ejemplo, en el último partido de liga tuvimos la suerte de jugar en un pabellón con más de 3000 personas en la grada.

¿Un sueño cumplido?

Sí, podemos decirlo así. Si a mí me lo dicen con 15 años yo hubiese dicho: ojalá. Es todo un lujo la verdad.

Tú juegas como portero. ¿Vas a ser titular en esta final?

No lo sé. Desde febrero he ido jugando todos los partidos excepto uno, que jugó el otro portero. La decisión está en manos del entrenador y seguramente no lo sabremos hasta el domingo. Si juego lo daré todo, como siempre. Ojalá juegue. Es lo que todo el mundo quiere. Jugar una final y levantar el trofeo si que sería una buena forma de cerrar la temporada.