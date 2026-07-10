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10 JUL 2026|

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Fidel Ferrando expone en La Fresneda sus cerámicas de pequeño formato

Galería 22 alberga hasta el 25 de julio casi 60 piezas del alcañizano, todas ellas creadas con elevado desarrollo técnico. La sala abre los fines de semana

Fidel Ferrando, en Galería 22 rodeado de amigos y colegas como Alberto Rodríguez, María Senli o Amadou Loum, entre otros muchos. / Archivo personal
Fidel Ferrando, en Galería 22 rodeado de amigos y colegas como Alberto Rodríguez, María Senli o Amadou Loum, entre otros muchos. / Archivo personal

Beatriz Severino10 07 2026

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Cultura y Ocio

Fidel Ferrando continúa en plena forma. Solo hay que pasarse por Galería 22 de La Fresneda para comprobarlo y entretenerse un buen rato en admirar al detalle cada una de las piezas que componen la exposición. La ha llamado 'Lo pequeño es hermoso: cerámica' y ofrece al público casi 60 piezas de pequeño formato con medidas entre los 10 y 20 centímetros.

Con la jubilación, Ferrando se fue retirando poco a poco del mundo expositivo. O eso quería. En el taller sigue trabajando, aunque sí se permite hacerlo a su ritmo y sin las presiones de fechas de entregas y las últimas piezas que ha ido creando son de este tamaño. Esta cerámica lleva la marca de autor de austeridad. "El pequeño formato es muy especial en cerámica, son los primeros pasos. Es una obra íntima, pequeña y con mucho desarrollo técnico con particularidades como la cocción en un barril", dice.

Es la tercera vez que expone en Galería 22 en La Fresneda. Esta vez contactaron con él al hilo de las publicaciones fue difundiendo en sus redes sociales. "A Carlo y Esther les gustaron las obras y me propusieron la posibilidad de llevarlas. La sala es pequeña y las piezas, también, y se han distribuido muy bien en el espacio", sonríe. En la inauguración estuvo arropado de decenas de vecinos, amigos y colegas de profesión como María Senli, Alberto Rodríguez o Amadou Loum, entre otros muchos.

La exposición está abierta hasta el 25 y solo se puede ver los fines de semana. La sala en la calle Calderé, 22 Abre los sábados de 11.30 a 13.30 y de 17.30 a 19.30; y los domingos, en horario de mañana de 11.30 a 13.30. La entrada es libre.

Una de las cerámicas de pequeño formato de Fidel Ferrando.
Una de las cerámicas de pequeño formato de Fidel Ferrando.

La obra de Fidel Ferrando forma parte también de la muestra 'Aragón y las Artes 1976-1995', que puede visitarse en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza hasta agosto de 2027. Ahora, además, ha recibido el encargo de escribir la parte del catálogo dedicada a la cerámica. "Estoy muy contento, es importante porque los libros siempre quedan", analiza.

También ha formado parte de una muestra colectiva con CERCO en Barcelona, que en septiembre viajará a Zaragoza. Podrá verse en Torreón Fortea.

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