La fiebre del Mundial de fútbol llega a Alcañiz: quedadas para intercambiar y completar el álbum de cromos de Panini

El Mundial de Fútbol 2026, celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá, ha logrado colarse en los hogares del Bajo Aragón, donde miles de niños - y algunos ya más adultos - han iniciado una de las tradiciones que dan el pistoletazo de salida a la competición internacional desde hace más de cincuenta años: la colección de los cromos de la Copa del Mundo de Panini.

La tradicional colección de figuritas de la empresa italiana ha vuelto a despertar la pasión de miles de aficionados y ha saltado a las calles con encuentros semanales para intercambiar cromos repetidos y ayudar a los demás a completar este codiciado álbum. Mientras en Madrid se juntan los domingos en el Rastro o en Barcelona lo hacen en el Mercat de Sant Antoni, en el Bajo Aragón ha nacido una iniciativa, impulsada por el alcañizano Victor Perena, que reúne cada domingo a partir de las 10.30 a niños, jóvenes y coleccionistas en el parque infantil de la calle Miguel de Cervantes en Alcañiz.

Jude Bellingham, Pedri González, Leo Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal son algunos de los cromos más buscados. Sin embargo, aquí no se trata de tener el mejor, sino de conseguirlos a todos. El objetivo es sencillo: intercambiar los cromos repetidos por aquellos que faltan en tu álbum y, por encima de todo, compartir una afición que sigue pasando de generación en generación.

Decenas de niños en el primer encuentro

La primera convocatoria ha superado las expectativas del organizador. “Iba con la incertidumbre de no saber cuánta gente iba a acudir y poco a poco fueron llegando para cambiar sus cromos del Mundial”, explica Víctor Perena. Durante más de dos horas, los participantes intercambiaron repetidos y muchos consiguieron avanzar notablemente en sus álbumes. “Lo mejor es que los niños y niñas pudieron cambiar la gran mayoría de cromos repetidos e incluso hubo quien logró quedarse sin ninguno repetido”, añade.

Dada la buena acogida, la cita se repetirá todos los domingos hasta el próximo 19 de julio cuando se celebre la final y finalice el torneo, consolidando un espacio de encuentro que recupera una tradición muy ligada a las grandes competiciones futbolísticas.

Una colección histórica

La edición de este 2026 es la más ambiciosa de la historia de los Mundiales. El álbum de Panini cuenta con 980 cromos, una cifra récord motivada por la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones participantes. La colección ha llegado a 130 países y supone uno de los mayores despliegues editoriales realizados por la firma italiana.

También es la edición más cara hasta la fecha. Los sobres han pasado de costar un euro en el Mundial de Catar 2022 a 1,50 euros, mientras que el álbum tiene un precio de cinco euros. Además de los cromos tradicionales, la colección incorpora las codiciadas Extra Stickers, versiones especiales en diferentes acabados metálicos y colores exclusivos que se han convertido en algunas de las piezas más buscadas por los coleccionistas.

Al incremento de precios se suman las dificultades para completar la colección, ya que la aparición de cromos repetidos hacen insuficiente y un sinsentido seguir comprando sobres. Es entonces cuando aparece el intercambio como la mejor opción para seguir pegando nuevas figuritas. Y con el curso educativo finalizado y sin la posibilidad de cambiar con amigos en el patio del colegio, el parque infantil de la calle Miguel de Cervantes se ha transformado en un pequeño, pero perfecto, mercado de intercambio mundialista donde los cromos pasan de manos a manos y la ilusión por completar el álbum es casi tan importante como el propio Mundial.