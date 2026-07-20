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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 JUL 2026|

Actualizado 02:50

La fiesta en el Bajo Aragón Histórico tras la victoria de España en el Mundial, en imágenes

FOTOGALERÍA. España se ha proclamado ganadora de su segundo mundial este domingo

El pabellón de Caspe durante la final del mundial 2026./ Jesús Burgos
El pabellón de Caspe durante la final del mundial 2026./ Jesús Burgos

Gema Romero20 07 2026

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AlcañizCaspe

DeporteFútbol

El Bajo Aragón Histórico estalla en una fiesta y se tiñe por completo de rojo tras la victoria de la selección española en la final del Mundial. Desde la abarrotada plaza de toros de Alcañiz hasta el concurrido pabellón municipal de Caspe, miles de aficionados de todas las edades se han juntado en varios puntos del territorio para apoyar al equipo en una cita que ya forma parte de la historia del fútbol nacional.

Las pantallas gigantes instaladas en la zona registran llenos absolutos en una calurosa noche de julio marcada por los nervios y la tensión colectiva. Los rostros de sufrimiento por las claras ocasiones y el inesperado apagón técnico en la plaza de toros de Alcañiz han dado paso al delirio absoluto en el minuto 105, cuando el gol de Ferran Torres ha desatado la celebración.

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