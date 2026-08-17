Finalizan las obras de la calle Belchite de Caspe después de tres meses de trabajos

El Ayuntamiento de Caspe ha finalizado las obras de la calle Belchite después de tres meses de trabajo. Se trata de una actuación ha tenido una inversión global de 254.085,45 euros con cargo a la subvención del Plan Plus 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La calle Belchite es una vía que soporta un tránsito elevado, debido a que es una de las principales zonas residenciales de la localidad. La zona de actuación presentaba un pavimento muy deteriorado, así como unas instalaciones obsoletas afectadas por numerosas roturas que habían producido filtraciones que perjudicaban gravemente a las viviendas colindantes.

La nueva actuación urbanística ha mejorado el acceso de vehículos y peatones en esta vía, a la par que se mejora la calidad y capacidad de los servicios de distribución de agua y saneamiento en esta zona residencial de nuestra localidad. Al nuevo pavimento de aceras y calzada se suma la preinstalación para futuros soterramiento de los circuitos de alumbrado público, incluso la toma de tierra y telecomunicaciones, además de la ampliación de la red de gas existente.

La separación entre calzadas y aceras se ha realizado mediante bordillos tumbados, tipo americano, y rigolas de hormigón para cumplimiento de la normativa de supresión de barreras arquitectónicas, contando con vados que facilitan el acceso y se ha acometido la señalización viaria, vertical y horizontal.

Inicio de la obra

Las obras de esta calle comenzaron a principios de marzo de este año. La actuación debía estar finalizada en un plazo de tres meses, y el plan inicial constaba en sustituir el pavimento y las redes de agua de saneamiento y abastecimiento.













Imágenes de antes y después de los trabajos en la calle Belchite de Caspe / Ayuntamiento