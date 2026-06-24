La financiación centra el Consejo de Cooperación en el 25 aniversario del nacimiento de las Comarcas

El Gobierno de Aragón ha reconocido este miércoles el papel esencial que desempeñan las comarcas en la prestación de servicios públicos en el medio rural durante la reunión del Consejo de Cooperación Comarcal, celebrada coincidiendo con el 25 aniversario de la constitución de estas entidades locales. Sin embargo, el encuentro también ha servido para visibilizar el malestar de numerosos presidentes comarcales por los retrasos en los pagos que la administración autonómica mantiene con los territorios.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, presidió la reunión a la que asistieron la mayoría de los 33 presidentes comarcales de Aragón. Durante su intervención destacó que las comarcas han demostrado ser una administración «útil, cercana y eficaz» y subrayó que se han convertido en una herramienta imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial.

López puso en valor especialmente la gestión de los servicios sociales, principal área de actividad de las comarcas y destino de más del 40% de sus presupuestos. Entre los servicios más relevantes destacó la ayuda a domicilio, de la que se benefician diariamente 8.600 aragoneses. En el caso de la Comarca Gúdar-Javalambre, este servicio atiende a 149 usuarios.

El consejero recordó además que desde la llegada del Ejecutivo de Jorge Azcón se ha incrementado en 41 millones de euros la financiación destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio. Asimismo, trasladó la intención del Gobierno autonómico de consolidar las competencias actuales de las comarcas antes de abordar posibles ampliaciones y mostró su disposición a seguir perfilando una financiación suficiente para estas entidades en futuros presupuestos.

Las comarcas exigen el pago de las cantidades adeudadas

No obstante, tras la reunión, presidentes comarcales socialistas de las tres provincias aragonesas denunciaron que el Gobierno de Aragón continúa sin concretar los plazos para abonar las cantidades pendientes derivadas de diversos convenios suscritos con las comarcas.

Los representantes territoriales alertaron de que los retrasos están poniendo en una situación complicada a numerosas instituciones. «El Gobierno de Jorge Azcón no cumple siquiera los plazos establecidos en los convenios. Tiene dinero para otras cosas, pero no para sufragar lo que nos debe», criticaron.

El presidente de la Comarca Ribera Alta del Ebro, José Miguel Achón, recordó que las comarcas siguen manteniendo servicios esenciales, especialmente en el ámbito social. Por su parte, el presidente de la Comarca del Sobrarbe, José Manuel Bielsa, calificó de «dramática» la situación de algunos territorios y aseguró que varias comarcas han tenido que recurrir a préstamos bancarios para hacer frente a los pagos.

Desde el territorio turolense, la presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Naiara Loras, lamentó que el Ejecutivo autonómico siga sin fijar fechas concretas para el abono de las partidas pendientes. Además, reclamó la actualización de las cuantías destinadas a las comarcas para adaptarlas a las necesidades actuales.

Loras recordó que, además de los servicios sociales, las comarcas sostienen áreas fundamentales para los territorios despoblados como el turismo y el deporte. Los presidentes comarcales reclamaron que la financiación comarcal se considere una prioridad y que se actualice anualmente.

Preparativos para el eclipse solar de agosto

La reunión también abordó la organización del dispositivo de seguridad para la semana del eclipse solar previsto el próximo 12 de agosto. El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, pidió a las comarcas que activen sus planes de protección civil para poner medios y recursos a disposición de la ciudadanía y garantizar que las actividades de observación previstas se desarrollen con normalidad y en condiciones de seguridad.