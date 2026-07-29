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29 JUL 2026|

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La Fonda de Alcalá de Calaceite entra en la prestigiosa Guía Michelín: «Es un reconocimiento para cuatro generaciones»

La Guía Michelín destaca su cocina tradicional con una mirada contemporánea. El restaurante abrió sus puertas en 1922 y cuenta ya con cuatro generacionales que respaldan su trayectoria centenaria con los hermanos Alcalá al frente

Miguel e Ignacio Alcalá son los responsables del establecimiento de Calaceite./ L.C.
Miguel e Ignacio Alcalá son los responsables del establecimiento de Calaceite./ L.C.

Alba Zurita29 07 2026

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ActualidadGastronomía

La Fonda de Alcalá de Calaceite ha sumado un nuevo distintivo que respalda los 100 años de trayectoria de toda una familia. El establecimiento del Matarraña ha conseguido entrar en la prestigiosa Guía Michelín junto al Asador Galino Pueyo (Huesca). El restaurante ha celebrado en redes sociales que el reconocimiento es de "cuatro generaciones que nunca dejaron el Matarraña". También se han acordado en los agradecimientos de las judías de Beceite, del ternasco que cuecen dieciocho horas y del aceite del territorio. "Es una gran satisfacción para toda la empresa, la familia, lo amigos y para todo el mundo de la Fonda Alcalá en general" ha valorado Miguel Alcalá, uno de los propietarios en los micrófonos de Matarraña Radio.

La Fonda de Alcalá abrió sus puertas en 1922 y cuenta ya con cuatro generacionales que respaldan su trayectoria centenaria. Al frente están los hermanos Alcalá con Ignacio detrás de los fogones y Miguel en la sala desde 2022. Desde hace cinco años los hermanos están al frente, aunque desde los 16 ya ayudaban en la cocina y en todo lo que se les requería. "Estamos súper contentos de la decisión que tomamos. Nuestra intención es seguir al pie del cañón manteniendo nuestra esencia y que el cliente disfrute de nuestro trabajo", explica Alcalá

Ofrecen un menú degustación (bajo reserva previa), platos tradicionales como las famosas judías blancas de Beceite, el Ternasco de Aragón o 'Les perdius de Picasso', media perdiz de monte guisada con ceps y patatas chips'. En la Guía Michelín destacan su cocina tradicional con una mirada contemporánea. "Trabajamos con una cocina clásica con toques modernos, buen producto, proximidad de otras regiones y buen servicio", ha destacado.

Este reconocimiento se suma al que ya lograron en junio con el tercer premio en la final del 59º Certamen Gastronómico de la Trucha de León gracias a su propuesta culinaria ‘Umami Fluvial’, una elaboración que convenció al jurado en una de las ediciones más competitivas de los últimos años.

El establecimiento había sido seleccionado entre los doce finalistas de un concurso que rozó el centenar de preinscripciones procedentes de toda España. La final reunió a con restaurantes que acumulan en conjunto tres y dos Estrellas Michelin y cuatro Soles Repsol, además de algunos de los proyectos emergentes más prometedores del panorama gastronómico nacional.

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