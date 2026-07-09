Formación que termina en empleo: El IAC forma el talento que se necesita para seguir creciendo en el aeropuerto de Teruel

Ante la dificultad de encontrar perfiles con la formación necesaria para trabajar en el mantenimiento de aeronaves, International Aerospace Coatings y el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) han unido esfuerzos para crear un programa que forma a los profesionales que la compañía necesita. Detrás de cada avión que entra en los hangares del Aeropuerto de Teruel para una revisión o una nueva capa de pintura hay un trabajo que exige una elevada especialización técnica. Procedimientos rigurosos, certificaciones específicas y estrictos estándares de calidad forman parte del día a día de International Aerospace Coatings (IAC), una empresa para la que captar profesionales cualificados se ha convertido en uno de sus principales retos.

Desde 2023 International Aerospace Coatings y el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), han puesto en marcha cuatro ediciones de Formación con Empleo diseñadas a medida de las necesidades de la empresa.

Con una nueva edición formativa iniciada este mes de junio, esta colaboración se ha convertido en un ejemplo de cómo conectar las necesidades reales del tejido empresarial con nuevas oportunidades laborales.

Cuando la formación responde a puestos de trabajo reales

La filosofía del programa Formación con Empleo es sencilla: diseñar la formación en función de los perfiles profesionales que las empresas necesitan incorporar. El INAEM financia la acción formativa y la empresa adquiere el compromiso de contratar a parte del alumnado que la supera. Además, esa contratación debe estar directamente vinculada a la formación recibida y suponer un incremento neto de plantilla.

Aunque en este caso la experiencia se desarrolla con IAC, Formación con Empleo no es un programa exclusivo para una empresa concreta. Está abierto a cualquier compañía que necesite incorporar personal y tenga dificultades para encontrar perfiles ya formados. La formación puede articularse a partir de cursos ya existentes o diseñarse específicamente para responder a una necesidad concreta de la empresa. La clave está en partir de puestos de trabajo reales y preparar a personas desempleadas para que puedan ocuparlos, con el compromiso de contratación por parte de la empresa.

«Esta es ya la quinta edición del programa con IAC en Teruel. Se trata de una oportunidad para personas desempleadas que reciben formación especializada en pintura de aeronaves y que, una vez finalizado el curso, tienen una elevada probabilidad de incorporarse a la empresa. De hecho, en las cuatro ediciones anteriores se ha alcanzado un porcentaje de contratación cercano al 90%», explica Patricia Utrillas, directora provincial del INAEM en Teruel.

Este planteamiento permite reducir la distancia entre la formación y el empleo, especialmente en sectores donde las necesidades técnicas son muy específicas y resulta difícil encontrar profesionales con experiencia previa.

Un proceso que conecta empresa y talento desde el primer día

La conexión entre formación y empleo comienza incluso antes del inicio del curso. La empresa presenta previamente una oferta vinculada al programa y las oficinas de empleo realizan una primera selección de candidatos. Posteriormente, IAC participa en el proceso para identificar a los perfiles que mejor encajan con sus necesidades.

El itinerario combina 240 horas de formación teórica con otras 240 horas de prácticas. Los alumnos comienzan entrenando sobre paneles específicos que reproducen las condiciones reales de trabajo y, una vez adquieren las competencias necesarias, pasan a intervenir directamente sobre las aeronaves.

«En los primeros cursos las prácticas se realizaban únicamente sobre paneles, pero ahora los alumnos también pueden trabajar en aviones reales, siempre de forma progresiva y supervisada. Además, contamos con un simulador de realidad virtual que les permite familiarizarse con las técnicas de pintura, la postura o el manejo de los equipos antes de dar el salto al hangar», explica Diego Barrado, encargado de producción y jefe de formación de IAC.

El resultado es un itinerario diseñado para responder a una necesidad empresarial concreta y ofrecer al mismo tiempo una oportunidad real de inserción laboral.

IAC: Formar para seguir creciendo

La actividad de pintura y mantenimiento aeronáutico requiere una preparación muy específica. Los profesionales deben dominar procesos técnicos, protocolos de seguridad y procedimientos propios de una industria altamente especializada. Por ello, la formación se ha convertido en una herramienta estratégica para acompañar el crecimiento de IAC en el Aeropuerto de Teruel.

«Necesitamos perfiles muy concretos que difícilmente encontramos ya preparados en el mercado laboral. Gracias a esta colaboración podemos formar profesionales adaptados a nuestros procesos y facilitar su incorporación a la empresa», señala Barrado.

Las distintas ediciones del programa han permitido reforzar la plantilla de la compañía en una etapa de expansión de su actividad.

Del desempleo a una profesión con futuro

Detrás de las cifras hay historias personales que reflejan el impacto del programa. Quienes comienzan el curso lo hacen sabiendo que, si aprovechan la formación, pueden acceder a una oportunidad laboral estable.

«Para mí está siendo una experiencia magnífica. Durante las 480 horas del curso aprendemos desde cero todo lo relacionado con el pintado de aeronaves: los distintos tipos de pintura, el uso de los equipos de protección individual y todos los protocolos de seguridad necesarios para trabajar en un hangar. Lo mejor es que no hace falta tener experiencia previa, porque la formación está pensada para empezar desde el principio. Además, contamos con profesores muy preparados y con la posibilidad real de incorporarnos a la empresa al finalizar el curso, lo que supone una gran motivación», explica Adriana Palma, una de las alumnas de la actual edición. Para quienes ya han completado el itinerario, la formación ha supuesto mucho más que adquirir nuevos conocimientos.

«Fueron tres meses de aprendizaje muy intenso y una experiencia extraordinaria porque, al terminar el curso, pudimos incorporarnos a IAC con un contrato indefinido. Para mí ha significado acceder a un empleo estable, con posibilidades de desarrollo, haciendo un trabajo que realmente me gusta. La formación recibida nos preparó muy bien para desenvolvernos desde el primer día dentro del hangar», cuenta Eilyn Guerrero, trabajadora de la compañía.

La experiencia de Carlos Navarro demuestra además que las oportunidades no terminan con la contratación: «Yo participé en la primera edición del programa y los cuatro alumnos fuimos contratados de forma indefinida nada más terminar el curso. Solo unos meses después me ofrecieron asumir las tareas de mantenimiento del hangar, lo que demuestra que dentro de la empresa también existen posibilidades reales de promoción. Ahora me encargo del mantenimiento de herramientas, equipos de pintura e instalaciones para que todo funcione correctamente y mis compañeros puedan desarrollar su trabajo en las mejores condiciones».

Actualmente, muchos de los participantes desempeñan funciones como sprayers, preparando las aeronaves para su pintado mediante tareas de lijado, decapado, enmascarado y aplicación de pintura. Una profesión altamente especializada que les ha abierto una nueva trayectoria laboral.

Mucho más que contratación

Más allá de las cifras de inserción laboral, la colaboración entre INAEM e IAC refleja cómo la formación adaptada a las necesidades reales de las empresas puede convertirse en un motor de desarrollo para territorios como Teruel.

Cada incorporación contribuye a fortalecer una actividad industrial altamente especializada, genera nuevas oportunidades profesionales y ayuda a responder a las necesidades de crecimiento de empresas que desarrollan su actividad en la provincia.

«Este tipo de programas beneficia a todas las partes: las personas desempleadas adquieren una cualificación con una elevada empleabilidad y las empresas encuentran el talento que necesitan para seguir creciendo. Esa conexión entre formación y empleo es precisamente uno de los grandes objetivos del INAEM», concluye Patricia Utrillas.