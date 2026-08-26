Fran Llerda, técnico de RRHH en Motorland: «Para MotoGP nos sobra demanda de trabajadores, pero en otras citas nos falta personal»

La celebración de un Gran Premio de MotoGP exige mucho más que pilotos, equipos y actividad en pista. Tras el evento hay un amplio dispositivo humano que abarca desde comisarios y personal de gradas hasta información, zonas VIP, montaje o prevención de riesgos laborales. Fran Llerda, técnico de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales de Motorland Aragón , detalla cómo se organiza este despliegue y cuáles son los principales retos de una de las citas más importantes del calendario del circuito.

¿Qué operativo humano es necesario para sacar adelante el Gran Premio?

Es difícil dar una cifra exacta porque habría que entrar en el detalle de cada tipo de personal. Si contamos el personal interno de MotorLand y todos los externos que tenemos que contratar en las distintas áreas para desarrollar la actividad, podemos estar hablando de unas 600 personas.

A eso habría que sumar el personal que trae la propia organización de MotoGP, que puede suponer otras 500 o 600 personas. En conjunto estaríamos alrededor de las 1.200 personas, sin contar otros dispositivos externos vinculados al evento.

¿Es suficiente personal para una cita de estas dimensiones?

Dependiendo de a quién le preguntes y del momento, siempre parecerá que hace falta más gente, pero sí, es suficiente.

Una parte importante de ese operativo se contrata específicamente para el Gran Premio. ¿Cómo gestionáis esas incorporaciones?

Hay varias vías. Muchos son servicios externos que se contratan directamente a empresas. También recurrimos a Empresas de Trabajo Temporal y, además, hacemos contratación temporal directamente desde MotorLand.

¿Qué peso tiene esa contratación temporal dentro de las aproximadamente 600 personas vinculadas directamente al circuito?

Podemos hablar tranquilamente de más del 50%.

¿Qué áreas necesitan un mayor refuerzo?

Todas las áreas crecen durante el Gran Premio, pero principalmente la deportiva. Por la propia naturaleza del evento necesitamos más de 200 personas y nos acercamos a las 300 en funciones de comisarios de pista. Dentro de ese grupo existen diferentes puestos, pero son las personas que necesitamos distribuidas por las distintas zonas de la pista para que la carrera pueda celebrarse.

¿Y cuáles son los perfiles que más buscáis además de los comisarios?

Necesitamos prácticamente de todo. Personal para las gradas, puntos de información, zonas VIP, tareas de montaje o movimiento de material. El Gran Premio obliga a reforzar muchas áreas diferentes.

¿Tenéis dificultades para encontrar trabajadores para MotoGP?

En este caso, no. En otros eventos sí podemos encontrarnos con falta de personal y con dificultades para captar gente, pero para MotoGP nos sobra demanda.

¿A qué atribuyes ese interés?

Claramente al interés que genera MotoGP. Estamos hablando de un evento mundialista. Hay gente que paga por venir a verlo y, si además tiene la oportunidad de trabajar, verlo y vivirlo desde dentro, resulta todavía más atractivo. MotoGP es nuestra mejor carta de presentación y nos hace un marketing espectacular también desde el punto de vista de los recursos humanos.

¿Cómo se coordina un volumen de personal tan elevado?

Hay diferentes coordinadores. Desde la dirección existe contacto entre las distintas partes y un núcleo que coordina el conjunto, pero después cada área tiene su propia estructura y su propia coordinación.

En 2024 llegó Jorge Panadés a la dirección de MotorLand. ¿Los cambios en la dirección tienen también consecuencias en la organización de los recursos humanos?

Sí, por supuesto. Cada director gerente tiene su propia forma de trabajar y busca hacer funcionar su visión del proyecto. Para ello necesita contar con el equipo y los recursos humanos que considera adecuados en cada momento.

¿Qué línea de trabajo se ha impulsado desde entonces?

Principalmente, facilitar que las labores se puedan llevar a cabo, hacer más operativo el trabajo con el personal que ya estaba e intentar que todo funcione lo mejor posible, además de aportar nuevas herramientas.

Has comentado que en otras citas, como el Mundial de Superbikes, cuesta más encontrar personal. ¿Cuál es la plantilla habitual de Motorland durante el resto del año?

La plantilla estructural está en torno a las 50 personas. Puede haber pequeñas oscilaciones de dos o tres personas arriba o una o dos abajo. Cuando llegan estos picos de actividad supone un esfuerzo para todos. Tenemos dos momentos concretos al año en los que hay que hacer ese esfuerzo extra. Evidentemente, tenemos actividad durante todo el año y no paramos, pero estas grandes citas exigen más. En Superbikes, por ejemplo, se nota especialmente en algunos momentos, como el viernes. Es un evento que está ganando afición, pero todavía no tiene el volumen de MotoGP y en ocasiones tenemos que esforzarnos más para reclutar y atraer personal. Finalmente lo conseguimos.

En líneas generales, ¿consideras que la plantilla de Motorland está bien cubierta?

Yo creo que sí. Siempre intentamos apostar por el talento, mejorar y crecer dentro de las posibilidades que tenemos.

Además de Recursos Humanos, trabajas también en Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuáles son los principales riesgos que plantea una cita como el Gran Premio?

Uno de los factores es el gran volumen de personas que se concentra durante el evento. También tenemos que prestar atención a las condiciones meteorológicas y, en estas fechas, especialmente al calor. Hemos preparado un dispositivo de sombra e hidratación y hacemos avisos y recordatorios para concienciar al personal y cuidarlo lo máximo posible.

¿Es un dispositivo en el que lleváis trabajando varios años?

Sí. Yo entré hace aproximadamente un año y medio y solo había vivido anteriormente otro Gran Premio de MotoGP, que fue en junio y también tuvo temperaturas muy altas. Es algo en lo que ya venimos trabajando y que seguimos mejorando.

Más allá de los grandes eventos, ¿cómo se trabaja la prevención de riesgos durante el resto del año?