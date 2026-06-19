Francisco Navarro Ortiz expone sus pinturas marinas en el Monasterio de Rueda

Cada pintura de Francisco Navarro Ortiz es un homenaje al mar. Su universo es amplio, casi tanto como su dilatada trayectoria de la que ha seleccionado una colección de detalles marinos, de embarcaciones, de fondos a través de aguas cristalinas y también cielos. El azul es el color predominante de una serie de pinturas que despiertan en quienes las contemplan un suspiro hondo.

El pintor catalán trae ahora un pedazo de ese luminoso mar al interior en una exposición en la Hospedería del Monasterio de Rueda. La oportunidad de contemplarlas es fugaz porque la exposición está disponible desde este jueves, aunque la inauguración se programó para este viernes 19 a las 19.00, y estará montada hasta el domingo 21. Navarro lleva el mar a un espacio donde el agua es el motor del corazón del monasterio que también es visitable a través de Turismo Aragón. «El marco es incomparable, exponer aquí para mí es un lujo en el concepto visual y artístico», asevera el autor.

«He decidido exponer el motivo que estoy haciendo últimamente y que más me solicitan en galerías. Me gusta esta temática», dice el artista a Radio La Comarca desde la hospedería. En pinturas marinas tiene cabida «todo lo que lleve agua», sonríe. Pinta desde el mar hasta barcas y paisajes pasando incluso por viñedos. También hay pinturas de secano, de paisajes además reconocibles para quienes se acerquen de la zona ver la exposición. Sin ir más lejos, Escatrón es uno de los pueblos pintados.

Presencia internacional

Navarro comenzó a pintar «más en serio» desde los 17 años, cuando decidió que la pintura era más que una afición. Con la jubilación a los 56 años su dedicación aumentó. No ha parado de pintar y calcula que ha participado en más de un centenar de exposiciones en su carrera, desde que hizo la primera en 1996. La mayoría son colectivas, pero al menos una veintena son individuales.

Su obra se puede contemplar este fin de semana en Rueda, pero ha viajado mucho. El artista tiene cuadros en colecciones privadas de Dubai, Venezuela, México, Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania. En España sus obras se reparten en las cuatro provincias de Cataluña, además de en Valencia, Pontevedra y Madrid.

También ha culminado colaboraciones en publicaciones como la portada de la revista GAL-ART de marzo-abril de 2015. Su obra ‘Venecia’, un óleo sobre tela, fue la seleccionada para ilustrar la tirada.

En cuanto a premios, Navarro acumula varios. El primero fue en 2008, cuando recibió medalla y mención de honor de la Academia Internationale ‘Greci-Marino (Italia)’ del IX Salón de Invierno de la Galería Esart de Barcelona. El último lo recibió en 2015 con la medalla al mérito artístico en el X Premio Bellas Artes Joan Bosch Boldú.