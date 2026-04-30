Fresas con ricotta y menta

Ingredientes
- 500 g de fresas frescas
- 250 g de queso ricotta
- 2-3 cucharadas de miel (al gusto)
- Ralladura de 1 limón
- Un puñado de hojas de menta fresca
Preparación
- Lava las fresas, retira el tallo y córtalas en mitades o cuartos.
- En un bol, mezcla la ricotta con la miel y la ralladura de limón hasta obtener una crema suave.
- Pica finamente la menta fresca.
- Sirve las fresas en cuencos individuales o en una fuente.
- Añade la crema de ricotta por encima.
- Espolvorea la menta picada.
- Servir frío o a temperatura ambiente.