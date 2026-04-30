Actualizado 17:39

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

02 MAY 2026|

Actualizado 17:39

Fresas con ricotta y menta

RECETA. Un postre diferente y refrescante

Fresas con ricota y menta./ Manuel Barrau
Fresas con ricota y menta./ Manuel Barrau

La COMARCA30 04 2026

Comentar

Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 500 g de fresas frescas
  • 250 g de queso ricotta
  • 2-3 cucharadas de miel (al gusto)
  • Ralladura de 1 limón
  • Un puñado de hojas de menta fresca

Preparación

  • Lava las fresas, retira el tallo y córtalas en mitades o cuartos.
  • En un bol, mezcla la ricotta con la miel y la ralladura de limón hasta obtener una crema suave.
  • Pica finamente la menta fresca.
  • Sirve las fresas en cuencos individuales o en una fuente.
  • Añade la crema de ricotta por encima.
  • Espolvorea la menta picada.
  • Servir frío o a temperatura ambiente.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Judías blancas con sardinas rancias

3pax. Sabores diferentes para recetas clásicas

Comentar

Judías blancas con sardinas rancias

Boquerones a la romana con salsa de yogur, menta y mostaza

RECETA. Un plato clasico con un toque especial

Comentar

Boquerones a la romana con salsa de yogur, menta y mostaza

Alcachofas con almejas en salsa verde

RECETA. Un plato marino y delicioso

Comentar

Alcachofas con almejas en salsa verde
Periódico del Bajo Aragón Histórico