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22 JUL 2026|

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La Fresneda consolida su torneo de petanca con 56 jugadores y un final decidido en las dos últimas partidas

El Club Petanca Zaragoza se proclamó campeón de las 12 Horas de La Fresneda tras una competición muy igualada que reunió a catorce equipos de ocho provincias

El conjunto ganador de las 12 Horas, organizadas por el Club Petanca La Fresneda, con los premios / Cedida
El conjunto ganador de las 12 Horas, organizadas por el Club Petanca La Fresneda, con los premios / Cedida

Jesús Burgos22 07 2026

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Deporte

La Fresneda ha vuelto a convertirse en uno de los grandes referentes de la petanca nacional con la celebración de las 12 Horas de La Fresneda, un torneo que reunió a 56 jugadores repartidos en catorce equipos procedentes de Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana

La cita, organizada por el Club Petanca La Fresneda, cumplió con las expectativas tanto por el nivel deportivo como por la respuesta de los participantes, hasta el punto de completar todas las plazas disponibles e, incluso, dejar equipos en lista de espera para futuras ediciones. 

El presidente del club organizador, Sergi Bosch, ha destacado la satisfacción con la que ha concluido una competición que se ha prolongado desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche del pasado sábado. "Nos quedamos contentísimos. El objetivo era que la gente se lo pasara bien, que fuera un torneo que diera que hablar y creo que está cumplido", ha asegurado.

Un torneo decidido en el último momento

Sobre el terreno de juego, la igualdad fue la nota dominante. El sistema de liga obligó a cada equipo a disputar trece partidas y el campeonato no se decidió hasta las dos últimas rondas. Bosch ha reconocido que hasta seis equipos llegaron con opciones reales de proclamarse campeones.

El Club Petanca Zaragoza terminó alzándose con el triunfo con 22 puntos, seguido por el Club Petanca La Pobla de Montornès y el Club Petanca Salou, que completaron el podio. La emoción fue máxima también para el conjunto anfitrión, que llegó a las dos últimas partidas con opciones de ganar el torneo. Sin embargo, un empate y una derrota le hicieron caer finalmente hasta la quinta posición, apenas tres puntos por detrás del campeón. 

Además de los premios para los tres primeros clasificados, la organización repartió lotes de productos locales mediante sorteo entre los equipos no premiados y mantuvo un sistema de incentivos económicos por cada victoria conseguida, con seis euros por partida ganada. El campeón recibió 500 euros, el segundo clasificado 300 y el tercero 200, además de los correspondientes lotes de productos de la zona. 

Novedades e incentivos para las 12 Horas

La organización preparó durante semanas todos los detalles para afrontar una prueba tan exigente. Se instalaron grandes lonas para cubrir las pistas y proteger a los jugadores del calor, se habilitaron aspersores de agua para refrescar el ambiente, hubo servicio de bar durante toda la jornada y, por la tarde, se repartieron sandía y melón entre los participantes. Además, la inscripción incluía desayuno, comida y acceso a la piscina municipal durante el descanso, una fórmula pensada para hacer más llevaderas las doce horas de competición.   

Uno de los aspectos más novedosos del torneo fue la retransmisión en directo de las partidas a través de Facebook, una iniciativa en la que participaron los jóvenes del club como comentaristas. Según ha explicado Bosch, fueron los propios juveniles quienes se encargaron de narrar los encuentros, una experiencia que ha calificado de "fenomenal" tanto por el aprendizaje como por la implicación demostrada durante toda la jornada. 

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