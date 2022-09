La Fundación Tervalis y Miguel Tena reciben dos de los Premios Solidarios de la ONCE

La Fundación Tervalis y el caspolino Miguel Tena son dos de los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Aragón Edición 2022. En el caso de la fundación turolense, se trata del premio a la institución, organización, entidad u ONG. El motivo del galardón es por promover y gestionar proyectos y actividades destinados a la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión, y hacerlos sostenibles en el tiempo. Pero además, es también por prestar especial atención a aquellos proyectos destinados a la atención de personas con discapacidad e inmigrantes.

El premio a la persona física de la Comunidad Autónoma se lo ha llevado el caspolino Miguel Tena. Este es un reconocimiento por su larga trayectoria vinculada a las acciones sociales, así como por su amplio compromiso y dedicación con el movimiento asociativo y con las personas con discapacidad en Caspe y la comarca del Bajo Aragón-Caspe.

La gala de entrega de los premios, anunciados este lunes, tendrá lugar el día 4 de octubre en el Centro CaixaForum de Zaragoza.

El jurado ha estado presidido por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez Valcárcel, delegada territorial de la ONCE en Aragón; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; Beatriz Barrabés Romeo, directora del Centro Territorial de RTVE en Aragón; Luis Gonzaga García, presidente de CERMI Aragón; Elena Pérez Beriain, periodista del Heraldo de Aragón, Francisco Galán Calvo, presidente de la Plataforma del Tercer Sector Aragón; y Teresa Sevillano Abad, directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.