La gastronomía turolense conquista Europa: 600 personas de trece países disfrutan de una cata online

Los productos agroalimentarios de la provincia de Teruel han conquistado los paladares de 600 personas -más de la mitad de fuera de España- gracias a una cata online impulsada por la Diputación de Teruel a través de la Cámara de Comercio. Los participantes han podido degustar, en la tarde de este lunes, jamón, queso artesano, azafrán, aceite de oliva, vino tinto y trufa negra mientras seguían las explicaciones del sumiller Raúl Igual. También se ha presentado el Melocotón de Calanda que, al ser una fruta de temporada, no estaba incluido en la caja enviada. Durante la cita se ha mostrado la elaboración de tres recetas y un cóctel con los productos turolenses seleccionados.

El lugar elegido para la cata ha sido la Fonda de la Estación en La Puebla de Valverde, un municipio de apenas 450 habitantes situado al sur de la provincia, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Varios productores agroalimentarios e invitados de la organización, como el cantante turolense David Civera, han estado de manera presencial. Sin embargo, la mayoría de las personas han seguido el evento vía online a través de Zoom (quienes necesitaban traducción en inglés o francés) y Youtube. Del total de cajas enviadas, 325 han atravesado las fronteras españolas para viajar hasta Italia, Reino Unido, Bélgica, Francia, Portugal, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Polonia, República Checa, Bulgaria y Eslovaquia. Entre los participantes extranjeros, destacaba la presencia de especialistas en el sector como son distribuidores, importadores, agentes comerciales, tiendas gourmet, restaurantes, empresas de catering y medios de comunicación. El resto de personas procedían de 17 ciudades españolas diferentes, y se incluían también especialistas del sector.

El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, -que se encontraban entre el público presencial- han intervenido brevemente en el acto. También lo ha hecho de manera online desde su casa el diputado de Agricultura y Ganadería, Antonio Pérez, que ha disfrutado de la cata en compañía de su familia. Izquierdo ha clausurado el evento convencido de que los participantes van a querer venir a “saborear y sentir” la provincia después de conocer la calidad de sus productos. “En Teruel sabemos hacer las cosas muy bien. No podemos hacer una gran cantidad de productos, porque si no serían vulgares, y son exquisitos y maravillosos”, ha matizado. Por su parte, Antonio Pérez, ha agradecido el esfuerzo de todas las personas que han trabajado para que esta idea se llevara a cabo. A los participantes, les ha dicho que los productos que estaban saboreando “tienen la tradición heredada de generación en generación” y “generan empleo en el territorio”.

Antonio Santa Isabel ha destacado la importante red camaral que tiene la Cámara de Comercio de Teruel dentro y fuera de España, y que ha apoyado esta promoción online. Además, ha explicado que en la web de ‘Elige Teruel’ se puede consultar dónde están las 400 empresas de la provincia que producen los alimentos mostrados.

8 productos de calidad

El evento ha sido presentado por Raquel Herrero, de la empresa organizadora Conexión Imaginativa, y conducido por Raúl Igual, mejor sumiller de España. Durante los más de 90 minutos de cata, los participantes han tenido la oportunidad de ver, tocar, oler y, sobre todo, saborear siete productos estrella de la provincia turolense. Igual ha ido desgranando las características, virtudes y curiosidades de cada uno de ellos, y también del Melocotón de Calanda. Todos han sido introducidos por un vídeo que mostraba su elaboración.

Se ha comenzado con un vino tinto de la IGP Bajo Aragón, que ha servido para acompañar el resto de productos. El caldo era de garnacha, uva representativa de Aragón, con un carácter afrutado que recuerda a cerezas y guindas, de acidez media baja, cálido y sensación de boca seca. Le ha seguido el Jamón de Teruel, que procede de cerdos con un cruce racial concreto, siendo la línea materna de las razas Large White, Landrace o un cruce de ambas, y la línea paterna exclusivamente Duroc. Además, la canal debe tener un espesor dorsal de al menos 16 mm y un peso mínimo de 86 kilos. La curación mínima es de 14 meses y las piezas siempre superan los 7 kilos. Para degustar el jamón, hay que cortarlo en lonchas de un tamaño que permitan meterlas en la boca.

Caja enviada a los participantes./ Cámara de Comercio

Después se ha saboreado el aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón, que tiene una intensidad aromática media, un carácter frutado medio y recuerda a frutas como la manzana verde, vegetales como el tomate y frutos secos como las nueces un poco verdes. Los participantes han tomado un pequeño sorbo y se les ha recomendado comer manzana seguidamente para cambiar el sabor. Además, se ha explicado que la recuperación de olivos centenarios está permitiendo asentar población en el territorio.

La trufa negra de Teruel, protagonista de Gúdar-Javalambre, ha sido el siguiente producto a catar. Se ha destacado que la región produce el 60% de la trufa negra a nivel mundial, lo que permite que gente muy joven se quede en la zona. En la caja, la trufa iba en un bote con su propio jugo, una opción ideal para usarse en rellenos de carne como el Ternasco de Aragón, otro de los productos presentados. Dentro de la IGP, se encuentra el cordero de tres razas autóctonas -Rasa Aragonesa, Roya Bilbilitana, y Ojinegra de Teruel- que ha sido alimentado con lecha materna y cereales naturales, y cuyo peso en canal oscila entre 8 y 12,5 kilos.

El Queso de Teruel surgió con la idea de que un mismo producto representara a todos los Productores de Leche y Queso de Teruel. Cualquiera de las queserías asociadas vende este queso hecho con un molde peculiar, que al cortarlo se divide en cuatro cuñas de corazón. Se realiza principalmente con leche de oveja y de cabra. Los participantes han degustado el de oveja, característico por su color amarillento, su intensidad media alta y su tacto granuloso en boca al irse desmigando mientras se come. El Melocotón de Calanda, que no pudo enviarse en la caja ya que no es de temporada, tiene en octubre tiene su punto álgido. Su recogida tardía permite que la fruta sea más dulce. Se caracteriza por su tamaño grande -y su hueso pequeño-, gracias a la selección del propio agricultor. Alrededor del 70% del melocotón se retira de las ramas a finales de mayo para que el árbol se centre en madurar el 30% restante.

El Azafrán de Teruel ha puesto el broche final. La provincia es uno de los mayores productores de España. Muchas personas han podido volver a su tierra gracias a su cultivo. Raúl Igual ha elaborado un cóctel con ginebra incluyendo el azafrán, que ha catado David Civera.

Invitados de lujo

Los participantes también han presenciado la cocina en directo, gracias a una receta de ternasco que ha elaborado Nacho Liso, del restaurante Método de Teruel. Por su parte, María José Meda ha aportado una video receta desde el restaurante El Batán de Tramacastilla, que cuenta con una estrella Michelín. Se trata de un plato actual de su carta, una carbonara de borraja que incluye trufa negra, Jamón de Teruel, aceite del Bajo Aragón y boletus de la Sierra de Albarracín. La sesión ha contado además con una videorreceta de un postre con melocotón y queso.

De manera presencial, también ha participado Isidro Escriche, maestro cortador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, que ha aportado detalles sobre cómo distinguir un jamón de DO de Teruel. También ha intervenido en una conexión en directo Chusé Valero, del Bar Tozino en Londres. Además, a lo largo de la sesión los espectadores han podido ver vídeos hablando sobre los productos de Teruel del escritor Javier Sierra, premio Planeta y Premio de las Letras Aragonesas; el fiscal alcorisano Javier Zaragoza; y Juan Barbacil, miembro de la Academia Aragonesa de Gastronomía.

Entre todos los participantes se han sorteado dos lotes de productos de Teruel, uno para los espectadores de Zoom y otro para los de Youtube. Ganaba quien antes escribiera por el chat el número de productos turolenses que se habían presentado, un total de ocho. Los participantes han estado muy activos por el chat y tras la finalización de la cata han manifestado su gran satisfacción con el evento.