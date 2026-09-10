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10 SEP 2026|

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Gerardo Oliver, reelegido presidente de la Asociación Provincial de la Madera

El de Cantavieja lidera la agrupación que representa a empresas vinculadas a diferentes fases de la actividad. Reivindican el valor de la industria en la gestión de montes

Gerardo Oliver, de Cantavieja, presidente de la Asociación Provincial de la Madera de Teruel. / LC
Gerardo Oliver, de Cantavieja, presidente de la Asociación Provincial de la Madera de Teruel. / LC

La COMARCA10 09 2026

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ActualidadEconomíaMedio Ambiente

Gerardo Oliver Sorribas, integrante de la empresa Maderas Oliver en Cantavieja, ha sido reelegido presidente de la Asociación Provincial de la Madera de Teruel. Su candidatura fue la única en el proceso electoral celebrado este verano.

El nuevo Comité Ejecutivo mantiene una línea de continuidad respecto a la anterior etapa, aunque incorpora nuevos integrantes y empresas. El objetivo es seguir reforzando la representación del sector y afrontar los principales retos. La Asociación Provincial de la Madera representa a empresas vinculadas a las diferentes fases de la actividad, desde la primera transformación y los trabajos forestales desarrollados en los montes hasta la segunda transformación de la madera para la fabricación de mobiliario y otros productos. También en el aprovechamiento de la biomasa y de los subproductos de la madera para usos energéticos, entre ellos la fabricación de pellets.

Desde la organización quieren contribuir a poner en valor el papel que desempeña la industria de la madera en la conservación y adecuada gestión de los montes. En este sentido, Gerardo Oliver señala que durante la nueva etapa «queremos seguir trabajando y dando voz a las empresas del sector, manteniendo una interlocución permanente con la Administración y trasladando las necesidades y problemas que encontramos en nuestra actividad diaria».

Oliver incide también en la necesidad de superar la percepción negativa que en ocasiones existe en torno al aprovechamiento forestal. «Quienes trabajamos en la madera somos los primeros interesados en que nuestros montes estén cuidados y correctamente gestionados. Es fundamental para que este sector pueda tener futuro».

La Asociación Provincial de la Madera de Teruel forma parte, junto a las organizaciones empresariales del sector de Huesca y Zaragoza, de CAEMA, la Confederación Aragonesa de Empresarios de la Madera. Representa al sector de la madera en el ámbito autonómico y ejerce como interlocutor ante la DGA.

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