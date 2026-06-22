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22 JUN 2026|

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El Gobierno de Aragón abonará en julio, más de un años después, las ayudas por los daños de las riadas de 2025

Más de un año después de las crecidas de ríos como el Aguasvivas, DGA comenzará a distribuir más de 2,1 millones de euros en ayudas entre las explotaciones agrarias afectadas

La subida del río arrasó por completo la explotación./ Alberto Gracia.
La subida del río arrasó por completo la explotación./ Alberto Gracia.

La COMARCA22 06 2026

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Crecida AguasvivasInundaciones

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El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha iniciado la fase final de tramitación para el abono de las ayudas destinadas a los afectados por los episodios tormentosos registrados los días 13 y 14 de junio y 11 y 12 de julio de 2025 en distintas zonas de Aragón. Entre ellas, las poblaciones del cauce del río Aguasvivas como Vinaceite o Azaila, en el Bajo Martín.

El importe conjunto de estos pagos asciende a 2.111.153,66 euros, y las ayudas corresponden tanto a pérdidas en producciones agrícolas como a daños en infraestructuras de explotaciones agrarias.

En el caso del episodio de junio, se abonará el pago total por pérdidas en producciones agrícolas por importe de 301.510,69 euros, correspondiente a 133 beneficiarios. Además, se realizará un pago parcial por daños eninfraestructuras, anticipos y pagos finales, por importe de 1.518.774,25 euros, correspondiente a 105 beneficiarios.

Respecto al episodio de julio, se abonará el pago total por pérdidas en producciones agrícolas por importe de 220.645,76 euros, correspondiente a 84 beneficiarios. También se realizará un pago parcial por daños en infraestructuras por importe de 70.222,96 euros, correspondiente a 11 beneficiarios.

Estos expedientes se encuentran en la fase final de tramitación administrativa y los pagos se realizarán a lo largo del mes de julio. Como especifican desde DGA, en el caso de las ayudas por daños en infraestructuras, los pagos son parciales porque dependen de la ejecución de las reparaciones y de la presentación de la solicitud de pago correspondiente por parte de cada beneficiario.

"Las ayudas se activaron para compensar pérdidas en producciones agrícolas y contribuir a la reposición de daños en infraestructuras de explotaciones afectadas, principalmente por arrastres de tierras y otros desperfectos derivados de las lluvias torrenciales", recuerdan. La convocatoria correspondiente al episodio de junio fue resuelta el 2 de marzo de 2026 y cuenta con un plazo de ejecución hasta el 3 de septiembre de 2026. Por su parte, la convocatoria relativa al episodio de julio fue resuelta el 18 de marzo de 2026 y tiene plazo de ejecución hasta el 20 de septiembre de 2026. El Gobierno de Aragón continuará tramitando los expedientes pendientes conforme se ejecuten las reparaciones y se presenten las solicitudes de pago correspondientes.

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