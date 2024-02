El Gobierno de Aragón concede 7 aulas de español en Caspe para 136 alumnos inmigrantes

Cada curso los centros educativos caspolinos se preparan para luchar por unos recursos muy particulares, las Aulas de Español. Se trata de un programa del Gobierno de Aragón dirigido a enseñar el idioma a los estudiantes inmigrantes de primaria y secundaria que lo desconocen.

Este curso, los colegios y el IES de la Ciudad del Compromiso solicitaron, como cada año, este recurso obteniendo como respuesta una negativa. «Nos dijeron desde el Gobierno de Aragón que quedaba suspendido por inexistencia de recursos», recuerda Liliana Benito, directora del IES Mar de Aragón.

Ahora, y tras la presión de las direcciones de los centros, las AMPAs, el Consejo Escolar Municipal y los grupos políticos de Caspe; el departamento de Educación de DGA ha autorizado 7 aulas de español para cubrir la enseñanza del idioma a 136 estudiantes que cumplen con los requisitos del programa.

Concretamente, el mayor número de aulas es para el Alejo Lorén con 4, seguido del IES Mar de Aragón, que ha obtenido 2, y, por último, el colegio Compromiso de Caspe, que tiene asignada 1. La cantidad destinada responde al número total de alumnos que son susceptibles de poder recibir este recurso en cada centro siendo 40 en el Alejo Lorén, 21 en el Compromiso de Caspe y 75 en el Mar de Aragón.

Para dar cobertura a estas horas de enseñanza, se han adjudicado dos plazas a jornada completa, una en el colegio Alejo Lorén y otra en el instituto. Asimismo, en el colegio Compromiso de Caspe, se ha ampliado la jornada a una profesora que ya estaba trabajando en el centro con jornada parcial.

Llegada descoordinada de recursos

Estos recursos llegan tras cinco meses de peticiones y de manera escalonada ya que el instituto ha sido el primero en recibir este apoyo educativo. «La profesora se incorporó este lunes y está muy contenta. En este caso es cordobesa, tenemos un buen número de docentes andaluces», señala Benito.

La directora del IES Mar de Aragón explica que, en su caso, se han adjudicado más horas de las que están estipuladas según el número de aulas aprobadas. «Tendrían que ser 16 horas de docencia ya que cada aula supone un cantidad de 8 horas en secundaria y cubren hasta 12 alumnos cada una. Sin embargo, nos han ofrecido una incorporación a 19 horas. Las horas que le corresponden son las de un docente de Lengua, con sus horas complementarias y estructura de horario. Todavía nos tenemos que organizar porque queremos aprovechar al máximo el recurso dentro de la ratio que nos permite la ley, así que en los próximos días determinaremos también los grupos en función de los niveles de cada uno. Entendemos que lo que ha hecho la administración educativa es un esfuerzo por darnos un recurso que pueda resolver el problema sin que sea a través del Programa Aulas de Español que, por algún motivo, no ha salido adelante».

Esta misma apreciación también la apunta la directora del colegio Alejo Lorén, Ana Belén Labodía, que, al revisar este lunes la adjudicación de la plaza asignada al centro, comprobó que la causa de contratación era «de cupo sin titular», siendo en las observaciones donde se detallaba la razón de la misma, las aulas de español.

«Cada aula, en primaria, te da derecho a seis horas lectivas para un máximo de 12 alumnos. Como tenemos 4 aulas, nos corresponde un maestro a jornada completa», detalla Labodía. Tras la publicación este lunes de la plaza, este martes se asignará y el miércoles se incorporará el docente correspondiente.

En cuanto al colegio Compromiso de Caspe, la notificación de la ampliación de jornada de la profesora «ya contratada a tiempo parcial también se realizó este lunes y será efectiva el miércoles», indica María Navales, directora del centro.

Una necesidad de recursos mayor

Más allá de los 136 alumnos que pueden acceder a las aulas de español, los tres centros educativos recalcan que, en realidad, son más de 370 los estudiantes que necesitan ese apoyo para la adquisición del idioma. Cada vez es más frecuente la entrada masiva de alumnado con desconocimiento del idioma fuera del plazo de matrícula, en torno a un centenar. Sólo en el IES Mar de Aragón, más de un 40 % del alumnado tiene origen extranjero y desconoce totalmente o tiene dificultades de comprensión y expresión del idioma.

Los criterios del Programa Aulas de Español limitan el acceso a aquellos «estudiantes con desconocimiento del idioma que se incorporen por primera vez al sistema educativo español o que lo hayan hecho el curso inmediatamente anterior a su acceso a dichas aulas. Desde los centros denuncian que esta condición afecta a un gran número de alumnos que no han conseguido adquirir las competencias lingüísticas necesarias. «Estos alumnos que llevan en España desde junio de 2022 no pueden seguir el currículum con normalidad debido al idioma. De hecho, hay muchos niños que podrían hacerlo perfectamente porque no son alumnos que vienen y van sino que están aquí de manera estable. Además, en cursos como 5º y 6º de primaria es muy difícil comprender los contenidos cuando llevas un año y medio en el país», subraya la directora del Alejo Lorén, Ana Belén Labodía. Esta distancia entre el idioma y las competencias curriculares aun se acrecienta más cuando se trata de la educación secundaria.

Un sobreesfuerzo para los centros

Tanto ante la falta de recursos a inicio de curso como para atender al alumnado que no puede beneficiarse del Programa Aulas de Español, los centros organizan sus propios recursos para dar la mayor cobertura posible a las necesidades de enseñanza del idioma al alumnado inmigrante. Para ello, desde septiembre, han ido agrupando a los alumnos en distintos grupos para impartirles español en las horas liberadas del profesorado o empleando otros recursos como el profesorado asignado a través del programa PROA+ para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo del Gobierno de Aragón.

«En el instituto hemos ido trabajando con desdobles, apoyos puntuales o con la co-docencia que también es una de las palancas de nuestro programa PROA +», señala la directora Liliana Benito.

Por su parte, la directora del Alejo Lorén, Ana Belén Labodía, recuerda que todo ese apoyo «es un recurso que no es fijo porque si el profesor falta hay que sustituirlo y los apoyos ordinarios desaparecen. Nosotros hemos estado pudiendo cubrir 4 ó 5 horas semanales de enseñanza de español y hemos atendido entre 8 y 10 alumnos».

Una de las fórmulas que mejor han funcionado en las aulas que requieren una mayor atención ha sido la co-docencia. Este sistema, que se ha implantado este año, consiste en que en la misma clase hay dos maestros que atienden de manera simultánea en Lengua, Matemáticas y Ciencias. «Así compensamos que estén en el aula con otros compañeros que hablen español», destaca Labodía.

En el caso de los apoyos de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, estos no se ven afectados por la distribución de los recursos.

Reivindicaciones educativas

Tras la asignación de las 7 aulas de español en Caspe, los centros educativos de la localidad exigen más recursos. Desde el IES Mar de Aragón solicitan un total de 5 aulas, siendo 2 las concedidas, y en el Compromiso de Caspe 2 en vez de el aula asignada. Solo el colegio Alejo Lorén ha conseguido todas las que demandaba (4).

«Queremos sentarnos con la consejera de Educación para que vea que esto son parches y que es necesario resolverlo de cara al curso que viene y desde el principio del mismo. Tengo la percepción de que desde la administración educativa quieren utilizar nuestra zona como piloto para ver qué se puede hacer en inmersión lingüística o a proyectos a futuro. Nuestra petición más inmediata es afianzar estos cupos ya para que vengan desde junio adjudicadas las aulas. Pero a largo plazo queremos que se inicie un proyecto más innovador de líneas alternativas de inmersión lingüística», asegura la directora del Mar de Aragón.

Desde el Alejo Lorén, la directora reconoce que el Gobierno de Aragón «está cumpliendo con la normativa y por eso no estamos hablando de movilizaciones pero tampoco podemos estar parados porque nuestras necesidades van mucho más allá de lo que ahora recoge la normativa. Creo que estamos en el punto de seguir insistiendo, seguir en contacto con todas las parque puedan aportar algo a la solución».

Por su parte, María Navales, directora del colegio Compromiso de Caspe, espera que se rectifique la dotación de profesorado autorizada para el centro. «Creo que hubo una confusión con la documentación enviada y que este fallo ha conllevado que se nos asigne la mitad de lo que nos corresponde. Esperamos que se solucione pronto».