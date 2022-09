¿Grada o pelouse? Cada opción tiene su precio y… ¡su encanto!

La elección de la grada es fundamental porque será el lugar en el que el aficionado pase todo el día. Muchas horas disfrutando de las carreras y del escaso tiempo de vacío entre ellas. El precio es una guía para decantarse por una u otra, pero también conviene tener en cuenta otros aspectos. Las gradas 1, 3 y 7 cuentan con asiento numerado. Las 4 y 6, son pelouses y por lo tanto, carecen de butaca asignada. Al ser gradas naturales, el asiento es el suelo, algo a tener en cuenta para ir preparados. Las personas con movilidad reducida disponen de una plataforma delimitada en la pelouse 6 y del parquin E en la zona comercial.

Área comercial en la Grada 7, que este año estrena Zona Fan con escenario por el que el sábado desde las 16.30 pasarán pilotos y habrá dj. / B. Severino

Todas las áreas de aparcamiento estarán ya en funcionamiento desde las 7.00 los tres días. Entre las 7.30 y 8.00 quedarán abiertas las taquillas y los accesos al graderío. Los precios oscilan entre los 115 euros de la grada 7, y los 55 de las peoluses 4 y 6. Las entradas son válidas para los tres días de actividad en pista y los mayores de 65 años y los menores de 14 años tienen precios especiales en grada y podrán entrar de forma gratuita en las dos zonas de pelouse. Los menores de 3 años entrarán de forma gratuita, pero sin derecho a ocupar asiento. En todas las gradas hay área comercial, aunque la más grande está en la 7, donde este año se estrena una Zona Fan. Tendrá dj y escenario por el que el sábado desde las 16.30 pasarán varios pilotos a interactuar con el público. También habrá sorteos y sorpresas durante la tarde.

Aunque los fans se reparten por todo el circuito, existen zonas que ya son fijas para determinados clubes. Este factor también puede ser uno de los que tener en cuenta a la hora de elegir un asiento lo más cercano posible a ellos.

Independientemente de la grada que se elija para disfrutar del Gran Premio, todas están equipadas al completo con pantallas gigantes, zona de servicios y restauración. A la hora de acceder se deben cumplir unas normas establecidas «para garantizar la seguridad». En cuanto a animales, solo se permite la entrada de perros de asistencia.

Gradas numeradas

Las zonas numeradas son las gradas metálicas. Es decir, las Gradas 1A-B-C; la 3B-C y la 7. El graderío 1A y 1B está situado justo enfrente de la parrilla de salida, en la recta principal. Son un punto privilegiado porque además desde ahí se puede ver todo el movimiento de los boxes en el pit-lane. La última puesta a punto de motos y pilotos, así como toda la preparación de la salida hasta que el semáforo marca la salida, así como las llegadas.

Las Gradas 1A, 1B y 1C están en la parrilla de salida, justo en frente de los boxes. Ofrece una visión privilegiada de momentos clave. / B. Severino

La 1A está en línea con la parrilla y la 1B, ya pasada la línea de salida. La Grada 1C es una de las más espectaculares del trazado porque está situada en la primera curva en la que los pilotos ya ofrecen los primeros adelantamientos y frenadas.

Respecto a la combinación de las Gradas 3B y 3C, están asentadas junto al ya célebre muro de piedra protagonista como fondo de muchas fotografías. Aquí se entrelazan las curvas 12 y 13 y los pilotos llegan con el acelerador a fondo hasta tomar la curva 14, una zona que deja buenas maniobras que hacen levantarse a la afición del asiento.

En cuanto a la Grada 7, esta ofrece la visión de una buena panorámica de la parte final de la vuelta al trazado. A sus pies pasa la curva 16, un punto de frenada de los pilotos que la encaran justo al dejar la gran recta. Desde esta 7 se puede perfectamente a los pilotos trazando la exigente curva 17 para acelerar a fondo hacia la línea de meta.

Gradas no numeradas: pelouses

Las zonas de público no numeradas son las dos zonas de pelouse: la 4 y la 6. La entrada de pelouse da derecho a entrar a ambas. Es conveniente acudir con un equipamiento acorde, como mantas o sillas plegables. En la 4 existen peldaños de hormigón en la parte baja, no así en la 6 en la que es todo monte llano en ladera. De las dos, la más grande y de mayor altitud es la 4, la del afamado ‘Sacacorchos’. Elegirla implica una estupenda y amplia visión de buena parte del circuito pero también un acceso que requiere de un poco de esfuerzo.

Aspecto de la pelouse 4 del ‘Sacacorchos’ en ediciones pasadas, la grada de mayor tamaño y altitud. Entre los miles de aficionados que la eligen para disfrutar del GP, están los clubes de fans de Maverick Viñales y Jaume Masiá. / Motorland Aragón

Una vez superada la línea de control de entradas, al aficionado le espera una pronunciada cuesta con un par de curvas que debe superar para hacer cima en el cerro. La pendiente continúa si se busca el espacio más alto. Ir a esta grada con mucho peso no es recomendable a no ser que se reparta entre la cuadrilla. No obstante, merece la pena. Al ser la parte más alta de todo el circuito, la visión que ofrece es única. Tanto la vista hacia la impresionante frenada y punto de adelantamiento de la curva 5 seguida de la rápida curva 6 de derechas como por el otro lado de la grada el ‘Sacacorchos’ y las curvas 8 y 9.

La otra grada natural es la 6. Uno de los encantos de esta pelouse es que está situada justo al final de la recta de un kilómetro de bajada. También ofrece una visión a la frenada a 250 metros de la curva 16, una curva larga de izquierdas y entrada a curva 17, la última antes de la entrada a meta a los pies de la Grada 7.

Las gradas de los clubes de fans

En todas las ediciones hay clubes de fans que reservan su espacio en el circuito y suele ser el mismo en cada ocasión. Para el presente Gran Premio, han confirmado su asistencia unos cuantos. En la pelouse 4 estarán los fieles de Maverick Viñales como llevan haciendo desde el principio, y también los de Jaume Masiá.

La 3B volverá a tener los colores naranjas y rojos del club de apoyo a los hermanos Márquez. Siempre hay tensión en esa misma grada cuando especialmente Marc Márquez está en carrera. Esta vez la habrá más después de que el de Cervera haya confirmado que su regreso tras su larga lesión será en Alcañiz. En la misma hilera, pero en la 3C, se sentarán los acólitos del piloto de MotoGP Jorge Martín. Ahí mismo estarán los del jovencísimos piloto murciano de Moto2 Fermín Aldeguer, y los del valenciano de Moto3, Carlos Tatay.

La pelouse 6 sigue siendo territorio de Álex Rins. Allí regresarán sus seguidores, que volverán a plantar sus gigantes. Al ser Rins descendiente de Valdealgorfa, es una de las ubicaciones preferidas por los aficionados bajoaragoneses. Tanto los del club de fans como los que no pertenecen a él, convierten la pelouse en un punto de encuentro.