Una gran ovación culmina la elección de Fernando de Antequera como rey en Caspe ante una plaza abarrotada

Tan importante es cómo empieza, como cómo acaba. En una plaza abarrotada que guarda la mayor historia de Caspe, entre aplausos y elogios, el acto central de la Conmemoración del Compromiso de Caspe ha bajado el telón una edición más, la 29ª. Este año, el abanico no ha sido necesario y el calor ha dado un respiro para que los cientos de presentes pudieran disfrutar al máximo de la obra, también los actores que bajo capas y capas de vestuario y un extra de nervios han ofrecido una actuación extraordinaria.

Al igual que el final, el inicio ha sido muy significativo. Los niños han protagonizado su primera escena íntegra y exclusiva que ha ofrecido una mirada diferente sobre el proceso que relata el acto: la elección de Fernando de Antequera como rey de la Corona de Aragón, dos años después de que el rey Martín I 'El Humano' muriese sin descendencia, en 1410. Los más pequeños se han crecido en un escenario que han pisado con fuerza y confianza; y más allá de sus líneas de texto, la complicidad entre ellos era palpable. "Nos lo hemos pasado muy bien como grupo en los ensayos. Ha sido nuestra parte favorita", coincidían varios antes de salir a actuar.

El "viaje" de la interpretación

Los más veteranos también han enfrentado sus propios retos. Las escenas, llenas de dramatismo, han mantenido en vilo a un público que no perdía detalle desde la plaza Compromiso. Entre ellas, se estrenaba en Caspe el monólogo protagonizado por Lydia Vera y que narra la historia de Tarsia Rizzari, la amante del rey Martín El Joven de Sicilia. Vera ha señalado que la escena "es un viaje" que va desde la confesión de divertidas intimidades hasta el desolador dolor por la muerte de su amor.

El culmen del acto central ha llegado con el anuncio por parte de San Vicente Ferrer de la elección de Fernando de Antequera como sucesor del trono de la Corona de Aragón. El final, que a pocos sorprende, guarda cada año la misma magia y potencia que consigue captar toda la atención del público. Entre los ingredientes secretos para que así sea, la maestría del actor voluntario José Ballabriga que lleva diez años encarnando a este Compromisario. Junto a él, le acompañan los otros ocho Compromisarios que aportan no solo dramatismo sino también contexto a uno de los debates más determinantes de la historia española.

La parte más divulgativa ha estado en manos de Darío Español y su interpretación de Jaime de Urgell, uno de los pretendientes al trono. Con su intervención, la obra ha incluido un espacio para explicar la vida de Martín I 'El Humano' y los fallecimientos de todos y cada uno de sus hijos, un hecho clave en la historia.

Puesta en escena

La obra ha estrenado una nueva puesta en escena en cuanto a la iluminación y el sonido y ha contado con varios tiros de cámara que han retransmitido en directo la representación tanto en la plaza España como en el Mesón del Fraile. También ha contado con canto en directo, que han marcado y acompañado la intensidad de cada interpretación. Tras el escenario, además, el director artístico Pedro Palacios ha velado por que toda la representación se desarrollara sin incidentes. "Han sido semanas de mucho trabajo, pero lo hacemos con mucha ilusión. Y trabajar con los niños ha sido increíble", ha destacado.

Entre el público se encontraban vecinos, visitantes y también autoridades locales, comarcales y autonómicas. Este año, la visita más destacada ha sido la de la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, quien ha disfrutado de su primera experiencia como espectadora. "Me hace especial ilusión haber venido porque la Conmemoración transmite valores muy aragoneses del pacto, de la identidad. Espero poder volver a repetir", ha recalcado Navarro.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Jarque, ha valorado positivamente el desarrollo de actos que ha habido desde el viernes en la localidad, incluido el acto central del que ha señalado que "pese a saber el final, encontramos novedades también en torno a los entresijos que se vivieron en el 1412".

Más actos el domingo

La programación de actos continuará este domingo con la Cañada Real de ovejas, a las 9.30, el ambiente en la Muestra de artesanía y oficios en vivo en el Barrio del Plano, actividades en las tascas, tabernas y bodegas; o la segunda ronda de farsas que se celebrará por la tarde. Todo ello amenizado con pasacalles medievales y grupos dinamizadores.

Los actores al final de la representación junto con varias escenas de la obra y una foto de grupo de los niños voluntarios con el director artístico, Pedro Palacios./ S.F.