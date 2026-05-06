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06 MAY 2026|

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Una granizada histórica cubre Castellote de blanco: «Nunca habíamos visto una tormenta así. Tuvimos que llamar a una quitanieves»

VÍDEO y FOTOGALERÍA. La localidad sufre tres tormentas de granizo en una misma tarde. No se descartan daños en cultivos de almendro y olivos

Camila Ortiz Tomaselli06 05 2026

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Las calles de Castellote se tiñeron este martes de blanco, como si de nieve se tratara, después de que la localidad sufriera tres granizadas en un mismo día. Los dos primeros episodios se produjeron al mediodía y a primera hora de la tarde, mientras que el tercero, el más fuerte, empezó a descargar sobre las 18.00. El granizo era de pequeño tamaño pero cayó con tal intensidad que por el municipio incluso tuvo que pasar una quitanieves en pleno mes de mayo.

La tormenta se alargó durante varios minutos y llenó cada rincón de Castellote con granizo. "No habíamos visto nunca una granizada así, no se podía salir de casa. Tuvimos que contactar con el 112 para limpiar la carretera y esta mañana había zonas por las que todavía no se podía pasar por el granizo acumulado", explica Raquel Benedí, alcaldesa de Castellote, quien lo compara con "una gran nevada".

La mayor preocupación se centra ahora mismo en el campo. No se descarta que el granizo haya provocado daños en cultivos de almendro y olivo, el principal sustento de muchos de los agricultores de la zona. A última hora del martes todavía no se podían realizar valoraciones porque todavía había mucha piedra acumulada, pero este miércoles los trabajadores del campo se encuentran evaluando daños.

En cuanto a infraestructuras municipales, se han notificado daños en canales. "Muchos vecinos también nos han comentado que les entró agua a sus viviendas. Y en cuanto a coches, como la piedra fue de un tamaño menor, parece que no ha habido daños. Pero todavía estamos verificando el impacto de la tormenta", añade Benedí.

  • La granizada cubrió todas las calles de Castellote de blanco / Cedida

La fuerte granizada dejó las calles cubiertas de blanco como si de nieve se tratara / Cedidas

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