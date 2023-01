Gruistas del Bajo Aragón Histórico denuncian encontrarse en una «situación insostenible» y exigen a las aseguradoras para las que prestan servicio un aumento de las tarifas en asistencia en carretera. Piden actualizar unas contratos que llevan sin modificarse desde 2012, una situación que tachan de «ilógica» especialmente si se tiene en cuenta la desorbitada subida del precio del carburante que afecta directamente al sector.

El coste de los servicios de grúa no se corresponde con las ganancias que actualmente obtienen a cambio, y más teniendo en cuenta que esta es una prestación en la que el trabajador debe estar disponible las 24 horas durante los 365 días del año . «Llevamos meses ofreciendo este servicio a pérdidas. Muchos lo hemos ido compensando con otros trabajos en nuestros talleres, pero quien tiene solo grúas, si se mantienen estos precios, tiene que cerrar«, explica uno de los trabajadores afectados del sector de Alcorisa. Los afectados reiteran que esta problemática lleva repitiéndose durante años y que los ajustes que las compañías les han ofrecido en otras ocasiones terminan siendo «ridículos» al compararlos con las ganancias totales que estas obtienen cada año.

Las malas condiciones del sector se extienden a lo largo de toda la provincia de Teruel e incluso a nivel nacional, aunque los trabajadores de la zona señalan que estas parecen empeorar todavía más en el medio rural. Comparan la situación con las grandes ciudades, donde ya de por sí existe un número mayor de trabajadores y clientes y estos problemas parecen solucionarse con mayor rapidez. «Aquí no podemos tener a un solo trabajador para la grúa las 24 horas del día porque no hay tanta demanda. Pero hay que estar de guardia y para eso falta personal. El año pasado no tuve ni un día de vacaciones por estar pendiente. Y ahora mismo, con este panorama de pérdidas, ni siquiera podemos contratar a más gente«, añade.

Los problemas del sector terminaron de empeorar este 2022 con la subida del precio de los carburantes y los trabajadores unieron fuerzas para hacer llegar sus peticiones en una reunión con las aseguradoras que mantuvieron a finales del mes pasado. Lamentablemente, en ella no lograron establecer todos los acuerdos esperados, motivo por el que ahora se han visto obligados a dejar de prestar sus servicios de grúa para aquellas compañías con las que no se ha conseguido ese «reajuste en las tarifas».

El resultado de ello se puede apreciar en la gran cantidad de «coches abandonados» que esta semana se han podido ver en diferentes puntos de las carreteras de la comarca. «Lamentamos haber tenido que llegar hasta este punto, y más teniendo en cuenta que nosotros lo único que queremos es ayudar a todo aquel que tenga una avería o problema en la carretera. Pero estamos al límite», expresa el trabajador.

La solución a la que han tenido que recurrir quienes estos días se ha visto parados con sus vehículos en la carretera ha sido esperar a grúas provenientes de otras provincias como Zaragoza o Castellón, lo que demuestra «lo importante que es mantener este servicio en el territorio». «Si normalmente las personas deben esperar porque aquí las distancias son demasiado largas es indignante que ahora no cuenten con este servicio en su propia provincia porque las compañías se nieguen a pagar salarios dignos», remarcan. Cabe destacar que, en caso de ocurrir un suceso grave, los trabajadores sí prestarían sus servicios de grúa pese a que las aseguradoras no hayan aceptado el reajuste de sus tarifas.

Este viernes vuelven a retomar las negociaciones con las aseguradoras y esperan poder llegar a establecer un acuerdo. «Solo queremos trabajar sin pérdidas, algo que además está prohibido por ley», concluyen.