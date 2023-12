El grupo pakistaní anunciado para Calanda denuncia al Ayuntamiento y le pide 8 millones

La empresa pakistaní que se iba a instalar en Calanda en 2019, no solo no ha creado empleo en la localidad, sino que acaba de demandar al Ayuntamiento, al que le reclama judicialmente ocho millones de euros. Yasin Pannu acusa al consistorio de no cumplir con las condiciones que se acordaron para la instalación de una planta de fabricación de bloques de hormigón y cemento e incluso le reclama el lucro cesante.

El Ayuntamiento ya se ha defendido judicialmente y su alcalde, Alberto Herrero, confía en que la denuncia no prospere. Tilda al grupo pakistaní de «cazasubvenciones» y remarca que Yasin Pannu no ha recibido «ni un euro» de las arcas municipales. «Espero que se resuelva la demanda porque aquí la única que ha cometido ilegalidades es la empresa, que lo único que quería era llenarse los bolsillos. Espero que la justicia sea justa y les caiga una buena sanción. Este tipo de empresas lo que quieren es tener una ubicación para así poder acceder a ayudas públicas. Ya nos pasó con Puerto Calanda», afirma Herrero.

El grupo Yasin Pannu se presentó públicamente en mayo de 2019 en Zaragoza de la mano de Aragón Exterior (Arex), un organismo de DGA para captar inversión extranjera. Iba a invertir cinco millones de euros en una cantera de extracción de áridos y gravas con la que crearía 15 puestos de trabajo directos en la fase inicial que después se ampliarían hasta 35 con la construcción de una planta para fabricar bloques de hormigón y cemento. Para ello iba a invertir en un primer momento cinco millones de euros y recibiría ayudas del FITE y el Plan Miner.

240.000 euros en obras financiadas por DGA y DPT

En este tiempo, el Ayuntamiento no ha destinado fondos municipales a la llegada de la empresa, pero sí se han invertido 240.000 euros de otras administraciones en obras para facilitar la instalación de la empresa en unos terrenos de la zona de las Lomas, a la salida de la localidad hacia Alcorisa. Concretamente, 100.000 euros de la Diputación de Teruel para la subida de aguas y 140.000 euros del Gobierno de Aragón para la electricidad.

La empresa no llegó a ejecutar nunca el alquiler de los terrenos en la zona de las Lomas y, de hecho, dejó caducar los cinco años de periodo de carencia. Una inactividad que despertó las sospechas del actual equipo de gobierno cuando accedió al Consistorio tras las elecciones de 2019. «Cuando entré de alcalde ya se había anunciado esta empresa. Me generaba muchas dudas que se fueron acrecentando al ver que no hacían nada», afirmó el primer edil calandino el viernes en el pleno municipal.

Según Herrero, el grupo pakistaní tan solo llevó a los terrenos unos hierros por los que ahora también reclama al Consistorio y que según testigos presenciales «solo eran chatarra». El contrato de alquiler de los terrenos hubiera sido por ocho años en dos fases con un precio de 3.500 euros anuales por hectárea. El acuerdo con el Ayuntamiento establecía que en los dos primeros años de contrato Yasin Pannu no pagaría alquiler para facilitar su asentamiento, en el tercero 35.000 euros y el cuarto, 17.500.