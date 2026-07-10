Un agricultor es investigado como presunto autor del incendio de mayo en la Val del Moro de Valdealgorfa

Un agricultor está siendo investigado por la Guardia Civil como presunto autor del incendio forestal declarado el pasado 19 de mayo en el paraje Val del Moro, en Valdealgorfa. Se ha confirmado que el fuego se originó durante la quema de restos de poda, realizada sin adoptar las medidas de seguridad exigidas. Los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) denunciaron los hechos y, además, han formado parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Efectivos de la patrulla del SEPRONA de Alcañiz, realizaron la correspondiente inspección del terreno, apoyándose en medios técnicos, el análisis de la propagación del fuego y la toma de declaraciones a testigos y personas presentes en la zona. Las investigaciones permitieron localizar el punto de inicio del incendio, dentro del área donde se efectuaba la quema. Aquí se encontraron restos de ramas de almendro parcialmente quemadas y "evidencias compatibles con el origen del fuego".

Durante las actuaciones, la persona investigada reconoció haber realizado la quema de restos de poda junto a una masa forestal sin disponer del preceptivo permiso y sin respetar la distancia de seguridad establecida, incumpliendo las medidas de prevención de incendios forestales. El incendio calcinó un total de 3.000 metros cuadrados de terreno. Las sanciones a las que podría enfrentarse el investigado oscilan entre los 2.001 euros y 100.000 euros por la quema sin autorización y una segunda multa de hasta 1.000 euros por no respetar la distancia de seguridad.

Según los especialistas del SEPRONA, el fuego se originó como consecuencia de ese incumplimiento de las normas de seguridad, favoreciendo su propagación hacia la vegetación forestal próxima. Tanto las diligencias instruidas como la persona investigada, fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, plaza nº 1.

Refuerzos en las labores de vigilancia

La Guardia Civil ha reforzado las labores de vigilancia e investigación ante el incremento del riesgo de incendios forestales provocado por las altas temperaturas, buscando prevenir conductas negligentes o intencionadas que puedan desencadenar fuegos. Además, recuerdan la importancia de extremar las precauciones durante los episodios de calor intenso, evitando cualquier actividad que pueda generar un incendio. "La colaboración ciudadana resulta fundamental para proteger el entorno natural y prevenir incendios de grandes dimensiones", señalan.