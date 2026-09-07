Guitarricadelafuente pregona en el Vive Latino su amor por Aragón: «Están aquí mis padres y la gente de Cuevas de Cañart»

Se subió al escenario del Vive Latino y lo hizo con una emoción que tardo poco a aparecer porque no era un concierto cualquiera. Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, regresó a su tierra, Aragón, y no dudó en transmitir aquello que sentía. Nombró sus raíces, su pueblo Cuevas de Cañart, localidad de sus abuelos en la que siempre ha veraneado y a la que tiene dedicada una de sus canciones. Arriba del escenario, y con más de 22.000 personas mirándolo apareció Cuevas y por consecuencia, la emoción. "Están aquí mis padres, mis tíos, la gente de las Cuevas de Cañart", reafirmó antes de que no pudiera evitar llorar ante una gran ovación.

En Zaragoza se encuentra la discoteca en la que se conocieron sus padres (Babieca) y a la que también le dedicó una canción, una de las más conocidas de su segundo álbum 'Spanish Leather', que lanzó en marzo de 2025. "Tengo un amor tremendo por esta ciudad", expresó emocionado el artista tras interpretar su tercera canción. La siguiente quiso dedicarla a todos aquellos que estuvieron allí desde el primer día: "Va por todos vosotros". Y no acabaron ahí sus referencias por Aragón porque al finalizar el concierto, junto a la bandera de Aragón y la jota sonando de fondo, se despidió del público aragonés.

El concierto en el festival Vive Latino en la capital aragonesa fue de los últimos de una gira que Guitarricadelafuente empezó en Nueva York y con la que ha recorrido ciudades como Washington, Madrid, Barcelona, Colombia, Berlín o Milán, entre otras.