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23 JUN 2026|

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Una hamaca de hormigón y una mesa didáctica: el Maestrazgo estrena mirador astronómico en Cantavieja

La Comarca transforma la Tarayuela en un espacio de observación astronómica con el Plan de Sostenibilidad Turística y una inversión de casi 38.000 euros

Mirador de la Tarayuela de Cantavieja reconvertido en espacio de observación astronómica. El visitante puede tumbarse en una hamaca de hormigón e interpretar el cielo en una mesa informativa. / Comarca del Maestrazgo
Mirador de la Tarayuela de Cantavieja reconvertido en espacio de observación astronómica. El visitante puede tumbarse en una hamaca de hormigón e interpretar el cielo en una mesa informativa. / Comarca del Maestrazgo

La COMARCA23 06 2026

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El Maestrazgo cuenta con un nuevo lugar desde el que avistar el cielo y sus estrellas. Se trata del mirador de la Tarayuela, está ubicado en Cantavieja y se ha sometido a una tematización para convertirlo en un mirador astronómico. Esta actuación ha supuesto una inversión de 37.912,74 euros y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), por el que se están llevando a cabo nuevas actuaciones orientadas a la puesta en valor de sus recursos naturales y paisajísticos de la comarca.

Este espacio, caracterizado por su elevado valor paisajístico y sus amplias vistas panorámicas, "se configura ahora como un enclave privilegiado para la observación del cielo nocturno". Gracias a la baja contaminación lumínica de la zona, el mirador ofrece "condiciones óptimas para la contemplación de constelaciones y otros fenómenos celestes, enriqueciendo así la experiencia de los visitantes".

Una gran hamaca de hormigón e interpretación de constelaciones

La actuación ha incluido la adecuación del entorno con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad del espacio. Asimismo, se han incorporado nuevos elementos diseñados específicamente para la observación astronómica, como una gran hamaca de hormigón que permiten el disfrute del cielo nocturno de forma cómoda y segura.

El mirador cuenta además con una mesa circular interpretativa en la que se representan las constelaciones visibles a lo largo del año, facilitando su identificación según la estación y favoreciendo una experiencia divulgativa y educativa para los usuarios.

Como recuerdan desde la Comarca, esta intervención forma parte de la estrategia comarcal para diversificar la oferta turística. Se apuesta por experiencias vinculadas al turismo de naturaleza, científico y de contemplación del cielo nocturno, "en línea con un modelo de desarrollo sostenible del territorio".

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