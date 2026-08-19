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19 AGO 2026|

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La Harley Davidson Bagger World Cup llega a Motorland Aragón: Será la única oportunidad de verla en España

El nuevo certamen se suma a los incentivos con los que contará la decimotercera cita del Campeonato del Mundo de MotoGP que se disputará en Motorland Aragón del 28 al 30 de agosto

Imagen de la Harley Davidson Bagger World Cup / MotoGP Sports Entertainment
Imagen de la Harley Davidson Bagger World Cup / MotoGP Sports Entertainment

Jesús Burgos19 08 2026

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El Gran Premio Michelin de Aragón, que se disputará del 28 al 30 de agosto, contará este año esta temporada con una novedad muy atractiva. Motorland acogerá la penúltima prueba de la Harley Davidson Bagger World Cup, el recién estrenado certamen de MotoGP que nació de la competición americana King of the Baggers. Sobre el asfalto alcalizado, correrán los monstruos de 280kg con más de 200 caballos, alcanzando velocidades de hasta 300km/h.

Mientras que, para MotoGP, MotorLand Aragón será la decimotercera cita de la temporada, para la Harley Davidson Bagger World Cup será la quinta. El certamen ha elegido a tan sólo unos carismáticos pocos circuitos para su espectáculo: Circuit of the Americas (EEUU), Mugello (Italia), Assen (Países Bajos), Silverstone (Gran Bretaña), el propio Motorland Aragón y el intenso Red Bull Ring de Austria como traca final. La prueba aragonesa será la única que se realice en territorio español.

Tras varias carreras realizadas, el brasileño Eric Granado encabeza la clasificación general con tan sólo 5 puntos de ventaja sobre el australiano Archie McDonald. El español Óscar Gutiérrez es tercero a 19 puntos delante de un viejo conocido, Andrea Iannone. En el palmarés, destaca la presencia del español Jordi Torres que llega tras subirse al podio en Silverstone.

Una de las sorpresas que aguarda este Gran Premio Michelin de Aragón es que los aficionados podrán estar en el propio paddock de la Harley Davidson Bagger World Cup, que estará localizado en la Fan Zone. Una oportunidad fantástica para conocer esta nueva categoría de MotoGP desde cerca. Además, la Grada 7 contará con una zona dedicada al campeonato donde podrán situarse los fans de las Harley Davidson.

Horarios de la Harley Davidson Bagger World Cup en Motorland Aragón

Durante el fin de semana del Gran Premio Michelin de Aragón, la Harley Davidson Bagger World Cup tendrá dos carreras, una el sábado y otra el domingo, además de poder ver los entrenamientos y la clasificación. El espectáculo de las Bagger comenzará el viernes con el Free Practice 1 a las 12.15 y el Free Practice 2 a las 16.30. El sábado la Harley Davidson Bagger World Cup contará con la sesión de clasificación a las 12.05 y la Race 1 a las 16.10. El nuevo certamen se disputará en Motorland su Race 2 el domingo a las 8.55.

Las gradas del Gran Premio Michelin de Aragón ya rozan el lleno, aunque todavía es posible conseguir localidades en la Grada 7, que cuenta con una zona para los amantes de las Harley Davidson Bagger World Cup. Además, como novedad, Motorland sacará a la venta este año una entrada de pelouse sólo para el domingo a un precio de 50€. Esta entrada estará disponible a partir del sábado 29 de agosto a las 16:00 horas tanto en taquilla como online. Los accesos generales de todo el fin de semana ya están disponibles a través de la web de Motorland Aragón.

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