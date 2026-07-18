Híjar se refuerza en medios de respuesta rápida ante incendios

La rápida intervención de los medios aéreos evitó este jueves la propagación de un fuego que se desató a primera hora de la mañana en Híjar. La causa es un rayo de una tormenta seca que descargó en la zona, igual que sucedió en Jatiel y que también se atajó con celeridad.

Con el inicio del verano, el Ayuntamiento de Híjar puso a punto la motobomba con la que la Comarca del Bajo Martín equipó a los nueve pueblos. Esta dotación se realizó hace años y precisaba de una actualización.

«La capacidad de la cuba es limitada y sirve para un fuego muy puntual pero puede ayudar a evitar muchos problemas. Estaba un poco dejada guardada en el silo y se ha renovado material», añade el alcalde, que no oculta su preocupación ante la sucesión de incendios que están asolando a la comunidad.

Al frente de la actuación está el concejal Cristian Aguedo, que además es voluntario en Protección Civil. La motobomba cuenta con un carro que ya está preparado si se precisa. Se ha adquirido un batefuegos, una manguera nueva y un extintor.