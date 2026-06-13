¿Qué historia esconde el Mausoleo Romano de Fabara y por qué se conserva tan bien?

El Mausoleo de Fabara es la tumba de Lucio Emiliano, un niño de doce años que fue enterrado en Fabara por su padres, una familia adinerada y que lo construyó en su honor. Es la historia que hay detrás de uno los mausoleos mejor conservados de toda España y Europa y que durante este sábado ha estado abierto al público en el marco de la primera edición de Mausoleum organizada por la Comarca del Bajo Aragón Caspe y el Ayuntamiento. El objetivo era darlo a conocer y poner en valor la historia que gira en torno a este monumento, que data de la segunda mitad del siglo II después de Cristo.

El arqueólogo José Antonio Benavente ha sido el encargado de abrir la jornada de este sábado con una conferencia sobre el monumento. Se sabe que en 1772 ya se hablaba de este enclave ubicado a escasos cinco minutos de Fabara, de hecho, Evaristo Colera, sacerdote de Valdeltormo, fue una de las primeras personas a la que más le llamó la atención. En 1807 escribió que los vecinos de la localidad conocían este edificio como la 'Casa de los Moros' y que creían que había en su interior una mora encantada. "Algunos decían que se quiso destruir, pero se levantó una fuerte tempestad que lo impidió", detalla Benavente.

Colera realizó varias investigaciones sobre el mausoleo y preparó un libro que en la actualidad se sigue conservando. En ese momento, no llegó a tener difusión, pero 70 años después, Vicente de la Fuente lo mostró a la Real Academia de la Lengua y, fue a partir de entonces, cuando se dieron cuenta de que en Fabara existía un monumento muy importante.

¿Por que se conserva tan bien?

El Mausoleo de Fabara, a pesar de su larga antigüedad, se encuentra en perfecto estado y es uno de los mejores conservados. Tiene planta rectangular y dos alturas: la de arriba destinada a ritos y la de abajo a sacrificios y libaciones y se construyó en una época en la que no había conflictos. "Suelen estar situados al lado del Ebro porque era un eje de comunicación fundamental", explica José Antonio Benavente. Se pueden observas siete águilas enfrentadas con guirnaldas en el pico, rectángulos verticales, roleos de hojas de acanto y un escrito en el que se explica que corresponde a la tumba de Lucio Emiliano.

Durante todo este tiempo se ha investigado y uno de los últimos trabajos es el del fabarol Enrique Vallespí con información y detalles del siglo XX. Otras figuras como Joaquín Lostal, Víctor Cervera, María Luisa Cancela, Francisco y Miguel Beltrán, Salvador Melguizo, Beatriz Gimeno o Antonio Mostalac también escribieron sobre el Mausoleo de Fabara. También ha obtenido diferentes reconocimientos que corroboran su importancia. En 1931 fue declarado Monumento Histórico - Artístico y en 2003 declarado de Bien de Interés Cultural.

"Queremos que la gente lo conozca y lo visite"

Con la idea de que el Mausoleo Romano de Fabara sea más conocido se ha organizado esta primera edición de Mausoleum con actividades durante todo el día. Se han impartido conferencias, desplegado una veintena de puestos en el parque Rabinat, organizado una comida popular que ha congregado a más de 400 personas y batallas en el propio entorno del mausoleo. Tanto el presidente de la Comarca del Bajo Aragón Caspe, Javier Nicólas, como el alcalde de Fabara, Juan Jesús Villalba, han coincidido en la importancia de la continuidad de este tipo de eventos en la inauguración.

"Hay que ponerlo en valor y que mejor que hacerlo con historia, cultura y espectáculo. Hemos visto que hay mucho interés en todas las actividades que se han hecho hasta ahora y creo que está teniendo éxito. Vamos a intentar que se repita. Queremos dar las gracias a la consejera de Patrimonio, Esther Vicente porque ha sido una de las impulsoras de este acto", valora.

Entra la veintena de estands se ha podido comprar productos artesanos, alimentos de kilómetro cero y conocer de primera mano asociaciones como 'Abouna Bou Neck' de Caspe. A través de sus productos realizados artesanalmente recaudan dinero para los niños de Senegal. En 2012 mandaban material para los centros educativos y ya han construido dos aulas, arreglado sus suelos, aseos y se han hecho campañas de prevención de la salud. "El año pasado hicimos una campaña de prevención de la vista e intentamos aportar todo lo que podemos porque queremos que se queden allí y tengan una buena educación allí para poder sacar adelante el país", defiende Manuel Herrero, presidente de Abouna Bou Neck, que significa un mundo mejor.

Cabe recalcar, que para todo aquel que quiera visitar el Mausoleo de Fabara la entrada es gratuita y solo hace falta pedir las llaves para poder verlo y después devolverlas.