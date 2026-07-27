El humo del incendio de la Vall d’Uixó en Castellón, visible desde el Maestrazgo aunque sin riesgo de propagación

El humo visible en diferentes localidades del Maestrazgo este lunes procede del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón. Las corrientes de viento están desplazando la columna de humo hasta algunos puntos de la comarca del Maestrazgo, aunque no existe riesgo de que el incendio se propague hasta Aragón, según han informado desde el Gobierno de Aragón.

Se recomienda a las personas con enfermedades respiratorias, la población infantil y las personas mayores limitar las actividades al aire libre y evitar exposiciones prolongadas en aquellos municipios o zonas donde el humo resulte especialmente intenso.

Cabe recalcar que operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, INFOAR, colabora en los trabajos para controlar el fuego en la Comunidad Valenciana. Durante la jornada del domingo intervino un helicóptero, mientras que este lunes se han desplazado dos cuadrillas terrestres, una autobomba y dos Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN).