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27 JUL 2026|

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El humo del incendio de la Vall d’Uixó en Castellón, visible desde el Maestrazgo aunque sin riesgo de propagación

El viento desplaza hasta distintos puntos de la comarca el humo del fuego declarado en Castellón. El operativo de la DGA colabora en las labores de extinción con medios aéreos y terrestres

Incendio declarado en la Vall d'Uixo visible desde el Maestrazgo. / EFE
Incendio declarado en la Vall d'Uixo visible desde el Maestrazgo. / EFE

La COMARCA27 07 2026

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El humo visible en diferentes localidades del Maestrazgo este lunes procede del incendio forestal declarado en la Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón. Las corrientes de viento están desplazando la columna de humo hasta algunos puntos de la comarca del Maestrazgo, aunque no existe riesgo de que el incendio se propague hasta Aragón, según han informado desde el Gobierno de Aragón.

Se recomienda a las personas con enfermedades respiratorias, la población infantil y las personas mayores limitar las actividades al aire libre y evitar exposiciones prolongadas en aquellos municipios o zonas donde el humo resulte especialmente intenso.

Cabe recalcar que operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, INFOAR, colabora en los trabajos para controlar el fuego en la Comunidad Valenciana. Durante la jornada del domingo intervino un helicóptero, mientras que este lunes se han desplazado dos cuadrillas terrestres, una autobomba y dos Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN).

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