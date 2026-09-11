El IAF acerca a las empresas de Caspe sus recursos de apoyo a la competitividad y la innovación

El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha acercado este viernes a las empresas de Caspe y su entorno sus recursos y servicios de apoyo empresarial a través de una jornada técnica celebrada en el salón de actos del ayuntamiento. La iniciativa, desarrollada con la colaboración del Consistorio, la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, la Asociación Profesional de Empresarios y Comerciantes de Caspe y Comarca (APEC) y el Centro para el Desarrollo de las Comarcas del Mar de Aragón (CEDEMAR), ha tenido como principal objetivo conocer de primera mano las necesidades del tejido productivo y ofrecer respuestas y acompañamiento personalizado.

El director del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey Saura, ha explicado que el propósito es “acercar la administración, los recursos públicos de apoyo a las empresas, a esas empresas, especialmente las pymes que hay en todo el territorio”. En este sentido, ha destacado la importancia de fortalecer la conexión entre el Gobierno de Aragón, el IAF, los agentes de apoyo existentes en cada territorio y las propias empresas.

Rey Saura ha subrayado que las empresas son «las principales generadoras de riqueza, de empleo y también de arraigo en todo Aragón». La jornada de Caspe ha servido así para poner a disposición del empresariado los diferentes programas y herramientas del Instituto y, especialmente, para conocer las necesidades concretas de cada compañía.

Un nuevo modelo para mejorar la competitividad

Uno de los contenidos centrales de la jornada ha sido la presentación del nuevo Modelo de Gestión para la Competitividad e Innovación del IAF por parte de Roberto Antón. Se trata de una herramienta “sencilla y práctica” diseñada a partir de las necesidades planteadas por las propias empresas.

El modelo permite identificar las fortalezas de cada negocio y, especialmente, detectar oportunidades de mejora para trabajar sobre ellas de una forma estructurada. El objetivo es que las empresas puedan orientar mejor sus decisiones y actuaciones y que la herramienta tenga una aplicación práctica sobre sus proyectos, procesos y productos. “Hay muchos recursos, servicios, programas, apoyos para las empresas en nuestra comunidad y esta jornada se trata de eso, de entender bien lo que necesitan las empresas, de facilitar esas herramientas y ese acompañamiento personalizado", ha señalado Rey Saura.

Tres ejemplos de éxito empresarial

La programación también ha incluido una mesa de buenas prácticas protagonizada por tres empresas con perfiles diferentes: la Cooperativa Ganadera de Caspe, Matec Clima y Baúl de la Comunicación. La sesión ha permitido compartir experiencias y analizar cuestiones como la evolución de los negocios, la adaptación a los cambios y la gestión del talento.

En el caso de la Cooperativa Ganadera de Caspe, Carolina Luna Valiente, gerente de la entidad, ha presentado la experiencia de la Red Ganadera de Caspe, una alianza estratégica que aglutina a empresas del sector ganadero, industrial y de servicios para responder de forma conjunta ante clientes y proveedores. También Miguel Ángel Ráfales Baquer de Matec Clima, empresa con más de tres décadas de trayectoria especializada en calefacción, ventilación, aire acondicionado y en la instalación y mantenimiento de piscinas.

La tercera experiencia ha correspondido a Susana Campos Pinós, gerente de Baúl de la Comunicación, agencia especializada en comunicación corporativa, relaciones públicas, redes sociales y organización de eventos con más de 20 años de experiencia. Campos ha puesto el foco en los retos a los que se enfrentan las empresas del territorio, entre ellos la adaptación tecnológica, el talento y la capacidad de transformación. En su caso, ha explicado cómo el desarrollo de las nuevas tecnologías le permitió regresar desde Madrid a Caspe en 2014 y mantener desde el medio rural una actividad con clientes de distintos puntos sin afectar a su servicio y profesionalidad.

La responsable de Baúl de la Comunicación ha defendido que la deslocalización puede convertirse en una oportunidad para las empresas y profesionales del territorio. “Desde Caspe he trabajado para el mundo y nadie me ha preguntado dónde estaba, cuál era mi código postal”, ha destacado. También ha señalado que la dificultad para encontrar mano de obra es una realidad para muchas empresas del medio rural, aunque considera que existen oportunidades que deben saberse “buscar y encontrar”.

La jornada ha concluido con la exposición práctica del nuevo modelo de gestión del IAF, un espacio de café y networking y el inicio de las reuniones individuales entre los técnicos del Instituto y las empresas participantes. Rey Saura ha incidido en que más del 40% de las empresas aragonesas se encuentran fuera del área metropolitana de Zaragoza y ha reivindicado el potencial del tejido empresarial del territorio y la necesidad de acompañarlo en el desarrollo de sus proyectos.

Cabe recalcar, que la jornada se enmarca en el nuevo Plan de Conexión Territorial del IAF con el que el Gobierno de Aragón pretende reforzar la relación entre la Administración, las entidades de apoyo empresarial y las empresas de las diferentes zonas de la Comunidad.