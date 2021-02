El IES Bajo Aragón pospone recuperar la presencialidad total hasta que remita el covid en Alcañiz

El IES Bajo Aragón de Alcañiz ha decidido no recuperar la presencialidad total en su centro debido al fuerte brote de covid en Alcañiz. El centro ya ha recibido el visto bueno de Educación para que 3º y 4º de la ESO y de 1º de Bachillerato no regresen a las aulas el día 8 -el plazo establecido por DGA para toda la comunidad- al entender que no es lo más adecuado en el contexto en el que se encuentra el Bajo Aragón y tras la reclamación de las familias que consideran que no es lo más prudente.

El IES Bajo Aragón ha llegado a tener a un centenar de alumnos confinados bien con covid o por ser contactos de un positivo. Esta es la situación a la que no se quiere volver ya que la incidencia ha bajado. En estas semanas recibían cada día hasta 30 notificaciones de estudiantes que debían quedarse en casa confinados y ahora se han reducido a dos o tres cada día según confirma la dirección. «Nos lo han pedido los padres y nosotros también preferimos esperar a que la situación en Alcañiz se normalice para evitar nuevos contagios», explica la jefa de estudios del IES Bajo Aragón, Sandra Prats.

Con el retraso de la presencialidad se evita la incorporación en estos momentos de 370 alumnos en un centro ya de por sí muy saturado y con falta de espacio. Es el más grande de Aragón con un total de 1.095 matriculados y con todos los jóvenes en clase no se cumple con la distancia de seguridad. De hecho, la distancia mínima ya no está en la normativa de Educación porque es imposible de cumplir en clases con 25 alumnos de media.

DGA ya ha dado su autorización por lo que los alumnos de los dos últimos cursos de la ESO y 1º de Bachillerato seguirán con la semipresencialidad. Las clases están divididas en dos y un grupo acude a clase los lunes, miércoles y viernes; y otro los martes y jueves. A la semana siguiente, al revés. Los días que no acuden al instituto estudian desde casa.

Baja la incidencia en Alcañiz

La incidencia del covid a siete días de la ciudad de Alcañiz se ha reducido en los últimos días y a fecha del lunes era de 1.084,8 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que se ha bajado un tercio respecto a la cifra del jueves pasado, cuando alcanzó los 1.454,82. Ahora le supera la ciudad de Teruel-con un brote muy localizado en la prisión- que ha disparado hasta la incidencia de 1.114. No obstante la media de Alcañiz aún multiplica por tres la media regional, de 340,6. La positividad ha caído al 16,4%.

Desde hace cuatro días los positivos en Alcañiz se han reducido notablemente con 17 casos notificados el viernes, 18 el domingo y 13 ayer aunque el sábado se siguió la media de los días anteriores con 38 nuevos contagios.

Para evitar que esta tendencia a la baja no se revierta el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quiere retrasar los dos festivos no lectivos del Choricer del jueves 11 y viernes 12 de febrero al 18 y 19, cuando termine el confinamiento perimetral. De esta forma se quiere evitar que los jóvenes aprovechen que no tienen clases para reunirse en un día muy tradicional en la localidad y ganar así una semana más para que la situación esté más controlada. Esta es la propuesta que el alcalde propondrá este martes a la comisión de Educación como concejal del área. Si recibe el visto bueno de la oposición trasladará después el cambio al Consejo Escolar, paso previo para recibir el visto bueno de la consejería, que ya le ha confirmado su aceptación si la comunidad educativa está de acuerdo.

«Nuestra prioridad es reducir al máximo todo contacto social y una buena medida creemos que sería anular las festividades escolares del día del Choricer y el viernes posterior para trasladarlos a la siguiente semana. De esta forma se reduciría la posibilidad de que muchos jóvenes se vayan al campo a celebrarlo», apunta Urquizu.

En caso de no recibir el visto bueno de los grupos políticos o del Consejo, el Ayuntamiento reforzaría la seguridad en Alcañiz. Solicitaría el apoyo de las fuerzas de seguridad estatales para esos días y no descarta la utilización de drones para vigilar todo el término municipal como ya se hizo durante el confinamiento domiciliario.

El Ayuntamiento también cerró este lunes al completo el polideportivo, que hasta ahora permitía la práctica deportiva del deporte federado, con el fin de limitar el máximo posible los contactos personales.