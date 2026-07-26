Ilusión y orgullo en la presentación de las Majas y Majicas de Samper de Calanda

La emoción y los nervios marcaron la presentación oficial de las Majas y Majicas de Samper de Calanda de 2026, uno de los actos más esperados de las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán. En esta edición, cinco majas mayores -María Hernández, Julia Pérez, Helena González, Alicia Gutiérrez y Marta Anadón- y tres majicas -Alexandra Montañés, Noa Fernández y Paola Fandos- representarán al municipio durante todo el año. Según destacó la organización, las ocho afrontan esta responsabilidad con «muchísima ilusión y muchas ganas».

Tras el tradicional saludo desde el Ayuntamiento y el acto de presentación en el pabellón municipal, las nuevas representantes coincidieron en destacar el ambiente familiar y acogedor de las fiestas. María Hernández explicó que lo que más le gusta de las celebraciones es «pasarlo bien con los amigos y el carácter familiar del pueblo». Por su parte, Julia Pérez animó a quienes aún no conocen Samper a visitarlo porque «acogemos a todo el mundo como si fuera uno más».

Helena González y Marta Anadón, ambas antiguas majas infantiles, mostraron su orgullo por volver a representar a la localidad. Alicia Gutiérrez, que cada verano regresa a Samper desde fuera, aseguró que el municipio «es como mi otra casa».

El alcalde, Alfonso Pérez, felicitó a las nuevas majas y recordó la responsabilidad que asumen como representantes del municipio. También señaló que el programa festivo está pensado para todas las edades. Por último, invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas «completas», así como de la hospitalidad que caracteriza a Samper de Calanda.











Presentación de las Majas y Majicas en las fiestas de Samper de Calanda 2026 / Paula Royo