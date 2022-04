Importantes daños en frutales y almendros por las fuertes heladas

Después de tres noches de fuertes heladas en toda la Comunidad Autónoma de Aragón, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA- COAG, señala que las bajas temperaturas han llegado en el momento «más complicado», en el que los frutales y resto de leñosos (frutos secos y vid) están en floración o ya cuajando (de flor a fruto), de ahí la situación de «máxima preocupación» entre agricultores/as. Todavía «es pronto» para valorar las afecciones de las heladas por comarcas y cultivos, aunque sí que han realizado una primera estimación de daños.

Atendiendo al territorio bajoaragonés en principio se han registrado afecciones en la comarca del Bajo Aragón-Caspe, done la noche más fría fue la del sábado al domingo. En esta comarca las heladas han hecho mella según las zonas. Donde ha estado nublado, la bajada de temperatura no ha sido tan acusada. Este factor, junto con la altitud, hace que en algunas parcelas de localidades más bajas haya casi el 100% de afección por helada y que en otras parcelas prácticamente no se haya notado. En cuanto a producciones, en esta comarca predomina la fruta de hueso, melocotón y nectarina principalmente. También hay mucha superficie de almendro, plantaciones nuevas en intensivo. En este caso, se aprecia «bastante daño» en el incipiente fruto. En la zona de Alcañiz, Calanda y Puigmoreno las heladas apenas se han notado gracias al viento que ha estado activo estos días.

Tras una primera noche de heladas generalizadas en zonas llanas, al cierre de esta edición digital Aemet alertaba nuevamente de heladas generalizadas, no obstante, con unos valores ligeramente más altos que los de la madrugada del lunes. De este modo el Matarraña, Andorra-Sierra de Arcos y la zona a mayor altitud del Bajo Aragón nuevamente han registrado temperaturas por debajo de 0ºC. No obstante, las temperaturas más bajas, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, se han producido en Cuencas Mineras y Maestrazgo. En ese sentido, UAGA alerta de que las previsiones meteorológicas indican que aún quedan por delante dos noches «muy frías».

Otras zonas afectadas

En la comarca Calatayud, la noche del sábado al domingo el termómetro bajó a -4º/-5º en las vegas de los valles, sobre todo Jiloca y Ribota. Se calcula un daño del 80% en fruta de hueso (cereza, melocotón y almendro) en las zonas bajas. En el Manubles había menos afección, bastantes flores heladas, pero posiblemente para quedar cosecha casi completa. En las zonas un poco más altas, quedaba cosecha. También había bastante daño en la zona de Miedes y Codos.

Pero eso era este domingo. Este lunes por la mañana se han marcado mínimas de -7º y -8º , incluido el Manubles. Al margen de lo que hayan salvado los sistemas antihelada, en las zonas de vega la afección en frutales de hueso será del 100%. En peral que estaba entrando en floración esperamos que se pueda salvar algo a base de hormonas, pero en principio con resultado incierto, se han helado estando muy cerrados (la flor de los frutales de pepita está en fase de botón rosa, empezando a abrir) . Habrá que ver si responden bien. En el conjunto de la zona puede haber media cosecha, pero no se sabrá hasta dentro de unos días. Al manzano lo ha cogido con la flor muy cerrada, y también habrá que esperar a ver las consecuencias.

En las zonas más altas de la comarca hay mayor diversidad de microclimas, pero tanto en almendro como en cerezo, en conjunto la afección será alta, sobre el 70-80%. Respecto a los sistemas antihelada, en las parcelas con riego por aspersión sí que tendrán menos daños, ya que este sistema ha funcionado bastante bien. Sin embargo , los agricultores que utilizan candelas o estufas están a la espera de ver cómo evoluciona la floración.

En las comarcas Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera las temperaturas más bajas se alcanzaron la noche del sábado al domingo, desde Fraga hasta Binaced temperaturas rondando los -3º, con mínimas de -6º en Tamarite y Albelda. Estos registros hacen que agricultoras y agricultores estén «muy nerviosos» tras la experiencia de las heladas del año pasado (en torno al 19 de marzo ), que arrasó casi al completo con la producción de cereza y de albaricoque.

La preocupación también se centra en el seguro, ya que el “Seguro de explotación” con un 30% franquicia no garantiza la supervivencia de las explotaciones familiares en este tipo de heladas. Tras las heladas de 2021, Agroseguro ha aplicado una reducción de kilos a las explotaciones que podían asegurar el albaricoque. De esta forma, el agricultor que tenga el 100% de helada, no cobrará más que un 40% o 30% de la producción. Dos años de malos resultados económicos, que hacen insostenible la situación de las explotaciones familiares.

En el resto del territorio, comarcas de Sobrarbe, Borja y Tarazona, también hablan de mucha afección de las heladas en el almendro.

Cobertura del seguro agrario

Respecto a la convertura del seguro agrario, UAGA manifiesta que es urgente habilitar una línea eficaz que cubra y proteja a las personas que se dedican profesionalmente a la fruticultura y tienen sus parcelas en zonas del territorio en las que, por el cambio climático, se están produciendo heladas de forma recurrente en primavera.

Al tratarse de un siniestro que se repite todos los años, el coste de la póliza se dispara e impide que las agricultoras y agricultores lo contraten. En ese sentido, la organización agraria indica que para que esas personas que han realizado unos gastos en la poda y en la aplicación de tratamientos fitosanitarios, y no van a tener cosecha que les permita recuperar el dinero invertido y disponer de unos ingresos para continuar activos de cara a la siguiente campaña, es necesario que Agroseguro adapte las condiciones de esas pólizas a las nuevas condiciones climáticas, reivindican desde UAGA.