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29 JUN 2026|

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Un incendio en Forcall pone en alerta al Maestrazgo, que se moviliza para ayudar

El fuego se originó este domingo en el barranco donde un camión de cerdos quedó accidentado cinco días antes junto a la carretera castellonense CV-124. Pueblos como Bordón activaron sus medios

Imagen aérea del incendio de Forcall. / Emergències 112CV
Imagen aérea del incendio de Forcall. / Emergències 112CV

Beatriz SeverinoLa COMARCA29 06 2026

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Un incendio en la localidad castellonense de Forcall ha activado todas las alarmas en territorios limítrofes como el Maestrazgo. El humo sorprendía a la zona a media tarde de este domingo desde un barranco a orillas de la carretera CV-124 entre Forcall y Cinctorres, donde quedó accidentado un camión de cerdos el pasado martes día 23, según informó el Consorcio de Bomberos de Castellón. La zona donde seguía el vehículo siniestrado comenzó a arder y las llamas pronto se propagaron al resto de vegetación.

El denso humo pronto se hizo visible desde poblaciones como Bordón, a escasos kilómetros del foco. Este lunes de madrugada el incendio quedó estabilizado tras llevarse por delante más de 100 hectáreas de masa forestal, pero las labores en el terreno continúan.

La propagación de las llamas junto a la carretera cerca de Forcall lo elevaron a forestal. / Bombers Diputació de Castelló
La propagación de las llamas junto a la carretera cerca de Forcall lo elevaron a forestal. / Bombers Diputació de Castelló

"Los vecinos no se lo pensaron y fueron a ayudar"

Para atajarlo intervinieron diferentes medios y también vecinos voluntarios que pronto acudieron de la localidad y también de otras aledañas para frenar las llamas que avanzaban hacia Tolodella en dirección al Maestrazgo. "Hubo preocupación en el pueblo, especialmente entre la gente mayor porque se veía el humo. Los pastores enseguida lo vieron", dice el alcalde de Bordón, Álvaro Jarque, quien comenzó a recibir llamadas de sus vecinos en cuanto se hizo evidente que algo sucedía.

"A mí me cogió fuera, pero desde el pueblo movilizamos la motobomba con batefuegos y voluntarios, otro vecino se llevó el remolque con bidones de agua... La gente no se lo pensó a la hora de ir a ayudar, ellos mismos me dijeron en una de las llamadas que antes de esperar, se iban allí", relata y valora el gesto. "El año pasado tuvimos un conato de incendio en Bordón y enseguida vinieron a ayudarnos de otros pueblos y por eso se quedó en un susto, eso se agradece mucho y ahora nos tocaba a nosotros", apunta. En la zona se encontraron con más vecinos de otras poblaciones, muchos acudieron con sus tractores y cubas de agua. Entre todos trabajaron para que el perímetro no se hiciese más grande.

Foco del incendio junto a la carretera cerca de Forcall. / Bombers Diputació de Castelló
Foco del incendio junto a la carretera cerca de Forcall. / Bombers Diputació de Castelló

Despliegue de medios terrestres y aéreos

Según fuentes de emergencias, el fuego se declaró pasadas las 16.00 de este domingo junto a la carretera, lo que obligó a cortar el tráfico. La propagación de las llamas hizo que pasadas las 17.30 ya se declarase forestal y se elevase el número de medios desplegados.

Se movilizaron 5 medios aéreos desde la Conselleria; 2 aviones anfibios del Ministerio de Medio Ambiente, y 1 de la Generalitat de Catalunya. También, 7 unidades terrestres y 1 helitransportada de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana con 7 autobombas; 5 dotaciones con 2 coordinadores forestales y 1 técnico de Bomberos de la Diputación de Castellón. Se desplazó un agente medioambiental y técnico forestal y el Centro de Emergencias autonómico desplazó un servicio de ayuda médica urgente. El centro de operaciones se instaló en Forcall.

Durante la noche han continuado en el terreno los medios terrestres y siguen las labores de extinción.

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