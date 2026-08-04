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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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04 AGO 2026|

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Un incendio de madrugada daña varias estancias de una casa en La Puebla de Híjar

Cuando llegaron los efectivos, el hombre se encontraba tratando de sofocar el fuego

Incendio en una vivienda en La Puebla de Híjar. / Bomberos DPT
Incendio en una vivienda en La Puebla de Híjar. / Bomberos DPT

La COMARCA04 08 2026

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ActualidadSucesos

Susto en La Puebla de Híjar, donde esta madrugada se ha declarado un incendio en una vivienda que ha obligado a la intervención de los bomberos. Hasta allí se ha desplazado un oficial y cuatro bomberos de la DPT, además de servicios sanitarios y Guardia Civil. Cuando llegaron se encontraron al hombre que trataba de sofocar el fuego.

Los bomberos han realizado labores de extinción del incendio, refrescamiento de la zona y ventilación de la vivienda de la que se han visto afectadas varias estancias.

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