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22 JUL 2026|

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Indignación en Alcañiz por el estado de los merenderos de la ermita de Pueyos: «Esto es un vertedero»

Los encargados de mantener los cuidados del santuario piden responsabilidad ciudadana tras la última fiesta de quintos

Estado de los merenderos de la ermita de Pueyos tras la última fiesta de quintos / Quintos 1960
Estado de los merenderos de la ermita de Pueyos tras la última fiesta de quintos / Quintos 1960

Gema Romero22 07 2026

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Alcañiz

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Botellas de cristal, bolsas, papeles y gran cantidad de basura. Así quedó el pasado sábado la zona de los merenderos de la ermita de Pueyos de Alcañiz tras la celebración de los quintos de 2008. Un escenario que se encontraron los quintos de 1960, encargados de velar por su cuidado, cuando subieron hasta allí como cada tarde.

Como marca la tradición, los jóvenes celebraron la entrada a la mayoría de edad subiendo hasta el santuario acompañados por la charanga. Sin embargo, tras la jornada festiva, la música y la comida, los asistentes dejaron el espacio repleto de residuos, transformando la zona de los merenderos en lo que han denunciado como un "estercolero" y un "vertedero".

La denuncia ha sido realizada por la junta de los quintos de 1960 y además, tachan esta situación de "incívica" y ha mostrado la indignación del grupo tras lo sucedido. Ante este panorama, fueron ellos quienes tuvieron que dedicar hora y media a limpiar los restos abandonados por los jóvenes para recuperar la zona.

Por eso, han hecho un llamamiento a la responsabilidad para que cualquier persona o grupo que utilice las instalaciones de la ermita la deje en las mismas condiciones en las que la encontró.

Encargados de cuidar la ermita

Los encargados de velar por el mantenimiento del recinto son los alcañizanos que cumplen 66 años y se jubilan. Este año dicha labor le ha correspondido a los nacidos en 1960, cuya junta tomó posesión el pasado 19 de abril. Desde esa fecha y hasta el próximo año, esta quinta es el responsable de mantener el espacio en buenas condiciones y de llevar a cabo diversas labores de mejora en el santuario.

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