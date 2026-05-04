El infantil del Alcañiz Club Patín logra el pase al Campeonato de España tras ser subcampeón de la fase sector

El infantil del Alcañiz Club Patín se clasifica para el Campeonato de España después de acabar como segundo clasificado en la Fase Sector Norte B, celebrada este pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva de Santa María de la capital bajoaragonesa. Los alcañizanos superaron al Club Polideportivo Burgos y al Gatikako Iusturi, empataron contra el RC Jolaseta y vencieron a la UCD Rochapea en semifinales, antes de que el Santutxu HT les ganara en la gran final.

La final disputada el domingo en Alcañiz dejó un encuentro muy igualado y competido que terminó con un 2 a 0 a favor del conjunto vasco. «Tuvimos la posesión, se jugó a lo que nosotros quisimos y en la labor defensiva estuvimos muy bien, logrando que el Santutxu no atacara como lo hizo en el resto de partidos», ha declarado Adrián Ferrer, quien estuvo sentado en el banquillo del equipo infantil a causa de la ausencia de su entrenador habitual, Diego Estopiñán.

La final se decidió por pequeños detalles y la falta de fortuna para los locales. Axel, el guardameta alcañizano, fue lo más destacado del fin de semana con una actuación impresionante bajo palos. Sin embargo, no fue suficiente y los vascos aprovecharon un despiste defensivo y un penalti para conseguir la ventaja y llevarse la primera posición.

Invictos hasta la final

La fase clasificatoria se configuró con dos grupos de cuatro equipos cada uno. El Alcañiz estuvo en el grupo B junto a Gatikako Iusturi, CP Burgos y RC Jolaseta y se estrenó el viernes por la mañana con una trabajada victoria frente al CP Burgos (3-1). En la segunda jornada se llevó el triunfo por la mínima contra el Gatikako Iusturi (2-1) y en la tercera firmó un empate ante el RC Jolaseta (2-2). El Translop Alcañiz Club Patín cerró la fase de grupos con dos triunfos, un empate, siete goles a favor y cuatro en contra.

En las semifinales se enfrentó al segundo clasificado del grupo A, el UDC Rochapea. El conjunto alcañizano, arropado por su grada, disputó un gran partido y se mostró muy superior a su rival en todo momento. Triunfo (2-0) y accedió a la final, donde se encontró con un Santutxu que llegaba invicto. Tres victorias en la fase de grupos con 16 goles a favor y tres en contra. Solo en la semifinal contra Gatikako Iusturi (5-3) recibió los mismos goles que en los tres partidos anteriores.

«Ha sido un fin de semana increíble. Mucha animación y ambiente en las gradas durante todas las jornadas. Estamos muy satisfechos», ha valorado Javier Bendicho, presidente del Translop Alcañiz Club Patín.

La mira puesta en el Campeonato de España

Después de la clasificación, el infantil viajará a La Coruña para disputar el Campeonato de España de su categoría del 29 al 31 de mayo. Todavía no se conocen los rivales, pero al torneo acceden los dos primeros clasificados de cada sector —Norte A, Norte B, Sur y Cataluña—. Es decir, se sumarán seis equipos más al Santutxu y al Alcañiz.

El torneo nacional se configura de la misma manera que la fase clasificatoria. Constará de dos grupos de cuatro equipos cada uno; los dos primeros accederán a las semifinales y sus vencedores pasarán a la gran final. «Es el premio de toda la temporada. Vamos a Galicia a disfrutar del Campeonato de España», ha concluido el presidente del club.

El junior y el juvenil no tuvieron tanta suerte

Diego Estopiñán, entrenador del infantil que logró la clasificación, no pudo asistir este fin de semana debido a que también es jugador del equipo junior. Este conjunto disputó la Fase Sector Norte B en busca del billete al Campeonato de España de su categoría. Sin embargo, la competición se celebró en Vitoria-Gasteiz, lo que provocó su ausencia en Alcañiz. Sin la misma fortuna que los infantiles, el equipo junior, con David Espada como entrenador, no pudo alcanzar las dos primeras posiciones y terminó quinto clasificado.

El juvenil tampoco consiguió la clasificación en la fase celebrada en Ponferrada y acabó en séptima posición. El equipo alevín también rozó el objetivo, tras completar un gran torneo en Pamplona. «Estamos muy contentos por la participación de las tres categorías. Era el primer sector para los más pequeños y han competido muy bien, y el juvenil y el júnior no tuvieron apenas suerte», añade Bendicho.