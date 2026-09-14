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14 SEP 2026|

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Irene Burillo se queda a un paso de la final del Atik Antaly Open

La tenista caspolina alcanza por primera vez las semifinales de un torneo W125 tras superar tres rondas en Turquía y firma una semana de gran nivel

La caspolina Irene Burillo durante el Atik Antaly Open de Turquia / Cedida
La caspolina Irene Burillo durante el Atik Antaly Open de Turquia / Cedida

Jesús Burgos14 09 2026

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Caspe

Deporte

Irene Burillo se quedó este fin de semana a un paso de disputar la final del Atik Antaly Open, torneo W125 disputado en Turquía. La tenista caspolina alcanzó las semifinales después de superar tres rondas y terminó cayendo ante la búlgara Rositsa Dencheva por 4-6, 6-4 y 6-4.

Burillo afrontó el torneo después de haberse tomado cuatro días de descanso y con la confianza de haber mostrado un buen nivel en sus anteriores citas. Las condiciones en Antalya fueron especialmente exigentes, con temperaturas de hasta 45 grados y mucha humedad, a las que la caspolina tuvo que adaptarse durante toda la competición.

Tres victorias antes de las semifinales

La jugadora caspolina comenzó su participación ante la italiana Lucia Bronzetti, una rival que llegó a situarse entre las 100 mejores del mundo. Burillo se impuso por 6-3, 3-6 y 6-4 en un partido en el que fue de menos a más.

En octavos de final superó a la rumana Miriam Bulgaru por 4-6, 6-3 y 6-2, mientras que en los cuartos de final derrotó a la joven búlgara Elizara Yaneva por 6-2, 1-6 y 6-4. De esta forma, consiguió acceder por primera vez a las semifinales de un torneo de categoría W125. “Poco a poco me fui adaptando, fui sintiéndome bien, sobre todo de fondo, de derecha, de revés, moviéndome muy bien y muy intensa”, explica Burillo.

Cerca de la remontada en semifinales

El cansancio acumulado después de tres partidos a tres sets pasó factura a la caspolina en semifinales. Burillo comenzó imponiéndose a Dencheva por 4-6, pero la búlgara reaccionó y llevó el encuentro al tercer set. En la manga definitiva, la bajoaragonesa llegó a situarse con 4-1 a favor y tuvo opciones para encarrilar el partido y alcanzar la final. Sin embargo, Dencheva elevó su nivel mientras Burillo perdió intensidad y terminó remontando para imponerse por 4-6, 6-4 y 6-4.

“Me puse 4-1 arriba en el tercer set y ahí sí que es verdad que me entraron un poco de dudas, paré las piernas y bajé la intensidad”, reconoce la tenista, que también recurrió al fisioterapeuta durante ese tramo del encuentro.

Pese a la derrota, Burillo hace una valoración muy positiva de su paso por Turquía. “Son mis primeras semifinales de un W125, entonces me quedo con eso”, destaca. La otra semifinal también contó con presencia española, aunque Alicia Herrero Liñana cayó ante Alevtina Ibragimova. La final terminó con triunfo de Dencheva frente a la búlgara Ibragimova por 7-5 y 6-4.

Turno para Valencia

La caspolina regresará este martes a la competición en Valencia, donde buscará prolongar la dinámica positiva de los últimos meses. “Llevo como dos o tres meses con un nivel muy bueno de tenis y, sobre todo, con una mentalidad muy positiva”, señala. Burillo afronta así una nueva cita con la confianza reforzada después de alcanzar las semifinales en Antalya y con el objetivo de seguir sumando victorias. “Si juego al mismo nivel, espero conseguirlo”, concluye.

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