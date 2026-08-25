La IV Kids La Reixaga Workshop congrega a más de 150 personas en Fayón y se alza como referente de la pesca infantil en el Bajo Aragón-Caspe

El pasado sábado 22 de agosto, el Refugio de Pescadores de la Asociación Deportiva de Pescadores La Reixaga, acogió la cuarta edición de la Kids La Reixaga Workshop, una jornada de iniciación a la pesca deportiva dirigida a niños y niñas, que este año superó todas las previsiones de asistencia.

A lo largo de la mañana se contabilizaron más de 150 asistentes entre participantes, familias, colaboradores y pescadores federados, consolidando el evento como una de las citas más destacadas del calendario deportivo y asociativo de la comarca.

El taller de L'Aube, protagonista de la mañana

La jornada arrancó con el taller de educación ambiental organizado por la Asociación L'Aube, que bajo el título "Els Tresors de Faiò: Fauna Aquàtica i Construïm l'Embassament" ofreció a los participantes la oportunidad de conocer la biodiversidad del río Ebro y sus embalses a través de actividades prácticas y participativas. La actividad, destinada tanto a los niños inscritos como a sus familias, cosechó una respuesta entusiasta y se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la edición.

José Fernández se impone en la Pieza Mayor de Agua Dulce

En paralelo al taller, los participantes adultos disputaron la modalidad Pieza Mayor en la categoría de Agua Dulce. Al término de la jornada de pesca, José Fernández se proclamó ganador de la categoría Agua Dulce con la captura de un carpín de 760 gramos, que resultó ser la pieza más destacada del día. La entrega de la placa conmemorativa tuvo lugar durante el acto de clausura, en presencia de todos los participantes y sus familias.

La presencia de ADISGA pone el acento solidario

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la presencia de la Asociación ADISGA, integrada por la familia de Aleix, un joven de Fayón diagnosticado con el Síndrome de Sanfilippo, una enfermedad rara de carácter neurodegenerativo para la que actualmente no existe cura. La asociación habilitó un punto informativo y proyectó un vídeo sobre la vida cotidiana de Aleix, que generó una respuesta de solidaridad notable entre el público asistente. La Kids La Reixaga Workshop contribuyó así, una vez más, a dar visibilidad a causas que van más allá del ámbito deportivo.

Diplomas para todos los participantes y nuevas incorporaciones a la asociación

El acto de clausura incluyó la entrega de diplomas individualizados a los treinta niños y niñas participantes, cada uno acompañado de su licencia federativa temporal. Según la Junta Directiva de La Reixaga, varios de los asistentes han mostrado su interés por incorporarse como socios de la asociación, lo que augura un crecimiento en los próximos meses.

La Asociación Deportiva de Pescadores La Reixaga quiso trasladar su agradecimiento a todos los voluntarios, colaboradores y marcas colaboradoras que hicieron posible la jornada, así como a las instituciones que apoyaron el evento: Ajuntament de Fayón, Comarca de Bajo Aragón-Caspe, FAPYC, NOMURA, Fisoco, Fishing Ferrari, Fayon Fishing, Jata Sport, Luneneffe, Asociación L'Aube, AMPA Col·legi Ntra. Sra. del Pilar, Penya Blaugrana de Fayón y Sociedad de Pescadores de Fraga.

Imágenes de las actividades durante el fin de semana en el embase de Fayón./ ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PESCADORES LA REIXAGA