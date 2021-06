Iván Alonso, con puesto en Albalate, es elegido mejor vendedor de la ONCE en Aragón en 2020

Iván Alonso Fernández ha sido seleccionado como el mejor vendedor de la ONCE del año 2020 en el ámbito de la Delegación Territorial de Aragón. Un galardón con el que la Organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Iván, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización. «El evento se celebró con todas las medidas de prevención y en un entorno de total seguridad frente al covid-19».

Iván Alonso, vendedor con discapacidad de 42 años, se dedica a esta labor desde el 1 de octubre de 2003. En la actualidad realiza la venta en el municipio turolense de Albalate del Arzobispo. Aficionado a la música, profesa admiración por el grupo “El Barrio” y especialmente por su cantante José Luis ‘Selu’ Figuereo, con quien se identifica por la letra y poesía de sus canciones, «que le invitan a ser un soñador.»

Según explica, “cuando me comunicaron el premio me quedé sin palabras. Estoy muy agradecido a la ONCE por lo que hace por nosotros y por toda la sociedad”. Para él, lo más bonito de su trabajo es el contacto diario con las personas, especialmente cuando reparte premios. “En estos 18 años he repartido varios premios gordos y eso es un subidón, porque sabes que estás ayudando a la gente”.

Iván se muestra asimismo agradecido a la delegación territorial de la ONCE en Aragón, “que diariamente nos da cariño y nos anima para seguir luchando en el día a día”.

Reconocimiento institucional a la ‘Buena gente ONCE’

Como es tradición, el lema elegido para la gala de los Mejores Vendedores de la ONCE del año 2020, en su XIV edición, fue el de ‘Buena Gente ONCE’, y transcurrió bajo los valores del Talento, Perseverancia, Solidaridad, Ilusión, Respeto, Iguales, Unión, Cercanía, Simpatía, Ingenio y Compromiso.

Estos «son, precisamente, algunos de los valores que la ONCE tiene en cuenta a la hora de seleccionar a aquellos vendedores y vendedoras que han destacado a lo largo del año, además del propio desempeño de su trabajo, su actitud en el puesto, su grado de implicación en la vida institucional de la Organización y su compromiso con la labor social».

Además de la gala, los premiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de convivencia y compañerismo, en el que hubo tiempo para la visita guiada por la ciudad de Madrid ‘Del Vanguardismo Arquitectónico del Siglo XXI al Centro Histórico de la Ciudad’; asistencia a un espectáculo cultural; almuerzos y cenas de convivencia y tiempo libre para su propio disfrute.

Una gala presencial que recreó una sesión telemática

La gran gala ‘Buena Gente ONCE’ «quiso recrear, de forma presencial, una sesión telemática de una de esas plataformas tecnológicas que nos han permitido estar un poco más cerca de los nuestros durante la pandemia». Con esa premisa, toda la escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando un entorno informático: «el escenario recreaba la pantalla de un ordenador portátil, el suelo un teclado con una línea braille incorporada, la mesa del presentador y autoridades un ratón…».

Bajo la conducción del popular locutor de radio Juanma Ortega, que actuó a modo de anfitrión/hospedador de la sesión, los vendedores y vendedoras «fueron erigiéndose como auténticos protagonistas de la gala, amenizada con diversas actuaciones de los grupos de teatro Yllana en estrecha colaboración con el prestigioso Grupo de Teatro de la ONCE La Luciérnaga».

Reconocimiento especial

Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los cerca de 20.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos de juego.

Según manifestó durante el acto Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, “es una suerte volver a encontrarnos aquí, en nuestra casa, y poder compartirlo con los mejores vendedores y vendedoras del año. Ellos son nuestro punto de partida, la conexión con esa sociedad civil que cada día se acerca a estos hombres y mujeres, centinelas de la ilusión, para hacer posible que el Grupo Social ONCE siga siendo el mayor empleador del mundo de personas con discapacidad”.