Iván Romero, séptimo de Europa: «Ha sido una de las pruebas más duras que he corrido nunca»

Iván Romero, el ciclista alcañizano del Kenza Team, continúa mostrando su valía y su poderoso estado de forma tras regresar del Campeonato de Europa de XCM disputado en Laissac (Aveyron, Francia) con un valioso séptimo lugar en la categoría M-30. Con esta primera experiencia a nivel europeo en XCM, Romero culmina una temporada excepcional dentro de la modalidad de maratón después de ya proclamarse como campeón de España hace unas semanas. “Creo que podría haber llegado a luchar por el top cinco pero me quedo muy contento. Después de ganar el nacional quería ir a luchar por el podio, pero pronto ya me di cuenta de que no iba a poder ser. Ha sido una de las pruebas más exigentes que he hecho”, concretó el deportista de Alcañiz.

La prueba, de 95 kilómetros y 3400m de desnivel acumulado, constó de dos vueltas a un circuito “muy exigente, muy técnico y lleno de sendas”. “Llovió con intensidad el día de antes y endureció mucho la carrera. Gestionar este tipo de carreras no es sencillo”, añadió Romero.

En total, el del Kenza Team necesitó 5 horas y 15 minutos para completar los casi 100 kilómetros de prueba. “Estoy acostumbrado a competir pruebas no tan largas. Quieras que no una hora más a tope se hace bola”, terminó Iván Romero. Ahora, el siguiente reto para el ciclista bajoaragonés es el Campeonato de España de Rally que se disputará en Sabiñánigo en un mes, el 15 de julio.