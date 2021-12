Javier Zaera: » Ha sido una temporada muy completa que quiero rematar en Xátiva»

¿Cómo calificarías la temporada que has realizado en la modalidad de ciclocross?

Ha sido muy completa en todos los sentidos porque he podido disputar todas las pruebas que han conformado el calendario de la copa en Aragón y porque desde la primera cita hasta la última he liderado la clasificación al haber sido primero en todas ellas.

¿Entraba en tus objetivos hacerte con la Copa de Aragón?

Tenía claro que estaba entre los favoritos para conseguir el título por ese motivo llegaba muy preparado y dependía de mi mismo para conseguirlo. Además, al planear el año ya elegí hacer toda la Copa de Aragón de ciclocross completa con el fin de intentar ganarla. Lo he conseguido por lo que estoy muy contento.

De las siete pruebas disputadas, ¿cuál recuerdas como la más complicada?

Sin lugar a dudas la que disputé en Huesca, en la que las condiciones climatológicas fueron muy duras, con un día muy lluvioso, con mucho viento y frío. A todo ello se le unió que la carrera la corrimos sobre un circuito muy embarrado que todavía complicó más las cosas. Reconozco que fue una hora de agonía en la que sufrí mucho.

¿Y cuál recuerdas de la que saliste más satisfecho?

No podría elegir ninguna en concreto. De todas he salido muy satisfecho por el trabajo realizado ya que en cada una de ellas imponía el ritmo de carrera lo más alto posible hasta cruzar por la línea de llegada. En todas he aprendido algo y lo mejor de todo es que las he disfrutado.

¿Cómo fue tu preparación para afrontar la temporada de ciclocross?

La comencé en septiembre una vez concluida la temporada de carretera. Tras un pequeño descanso reinicié los entrenamientos que fueron mucho más cortos y más explosivos, ya que no tiene nada que ver una modalidad ciclista con la otra.

El ciclista es importante en esta modalidad pero también lo es la bicicleta ¿has tenido algún problema mecánico durante la temporada o todo te ha ido bien?

Alguno he tenido. El más destacable fue el que me pasó en una prueba de carácter internacional que disputé en Valencia. En este caso se me rompió la cadena cuando tan solo había hecho 50 metros del recorrido tras la salida, lo que me impidió continuar. En cuanto al resto, por fortuna, no he tenido ninguna caída y ningún problema mecánico.

La consecución de la Copa y el Campeonato de Aragón de ciclocross, ¿es hasta el momento lo máximo que has conseguido desde que te iniciaste en el ciclismo?

Dentro de la categoría élite sí. Sin embargo, he participado en otras carreras en las que no he podido ganar pero de las que he salido muy satisfecho por el nivel habido en la prueba. Un ejemplo es el quinto puesto que conseguí en la Copa de España élite, una posición de la que me siento muy orgulloso por haberla conseguido rivalizando con otros ciclistas de gran nivel.

¿Qué nivel ha habido en Aragón?

La verdad es que poco a poco va a más porque el ciclocross es una modalidad que está creciendo, sin embargo, la participación sigue siendo baja en las carreras. Con el paso de los años seguro que irá creciendo.

¿Cuál es tu próximo reto?