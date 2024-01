Javier Zaera termina la temporada de ciclocross en la Copa del Mundo: «Estoy contento pero siempre quiero más»

Javier Zaera cerró hace unos días su particular temporada de ciclocross. Lo hizo ni más ni menos que en la cita de la Copa del Mundo desarrollada en Benidorm y que dejó un nuevo duelo en categoría absoluta entre Wout Van Aert y Mathieu Van der Poel para el deleite de los asistentes. El duelo belga terminó con el triunfo de Van Aert en una carrera en la que Zaera fue el vigésimo sexto clasificado en sub23, a algo menos de tres minutos del vencedor. Fue el cuarto español.

«Me salió una buena carrera, la disfruté. Para ser una Copa del Mundo y saliendo atrás no está mal ese 26º lugar. Llevo tres temporadas en este tipo de pruebas y estoy contento pero soy exigente y quiero más«. Estas eran las palabras de Zaera en Radio La Comarca. Muestra de las intenciones del joven corredor de Alcañiz (nacido en 2003) y que viene de terminar undécimo en el Campeonato de España sub 23 de ciclocross disputado en la localidad vasca de Amurrio hace solo unos días. «Allí el circuito tenía mucho barro y no tuvo nada que ver a lo de Benidorm. Fue mucho más duro y mucho más lento. Hay que saber adaptarse y la verdad es que allí no tuve las mejores sensaciones», comentó el del Bajo Aragón.

Ahora es tiempo para descansar. El ciclocross empezó en octubre destacando la presencia de Javier en la Copa de España y poniendo en valor su primer puesto en Alcobendas. Tras unos días de relax y con la temporada de invierno terminada, Javier Zaera ya piensa en la primavera y el verano. El XCO y la ruta están a la vuelta de la esquina.