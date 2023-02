Joaquín Bielsa: «En 10 años Andorra no solo volverá a ser lo que fue, sino que será incluso mejor»

¿Qué le diría a aquellos que insisten en que la chimenea de la Central podría haberse mantenido?

Que hay que mirar al futuro, además de una forma justificada. Su derribo ha sido un golpe muy duro a nivel emocional, pero mantenerla era inviable económicamente. Hipotecaba un gran porcentaje de los terrenos donde Endesa pretende implantar el desarrollo del concurso. Su radio de seguridad no hubiera permitido implantar fotovoltaica, o las nuevas oficinas que serán construidas, por ejemplo. Tenemos que pensar que el plan es un tren para el futuro que tenemos que coger y que supondrá un importantísimo impacto para toda la comarca.

¿Cómo avanza ese paso hacia las renovables?

Hay quien critica que Endesa sea la única empresa en controlar todo el proyecto, ¿qué opina usted?

En el concurso del nudo no puedo decir nada, porque son ellos quienes obtuvieron la mejor puntuación en el pliego. ¿Qué me hubiera gustado más otro proyecto que el de Endesa? Pues no lo sé.