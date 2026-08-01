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01 AGO 2026|

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El cantante de trap John Pollõn encabezará el cartel musical de las fiestas patronales de Alcañiz

El artista leonés actuará el 12 de septiembre en la pista roja. La oferta musical se completará con los conciertos gratuitos de Uña y Carne, Sabor a Rumba y Azero

Jhon Pollõn será el concierto estrella de Alcañiz. / L.C.
Jhon Pollõn será el concierto estrella de Alcañiz. / L.C.

Gema Romero01 08 2026

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Alcañiz

Cultura y OcioFiestas patronales

Las fiestas patronales en honor a la Virgen de Pueyos y al Santo Ángel Custodio son los días grandes de la ciudad de Alcañiz. Hace un mes se celebró una reunión con las peñas para comentar la programación prevista para este año. Además, sirvió para conocer la opinión de los peñistas sobre las posibles mejoras que podrían introducirse.

El concierto estrella de las patronales tendrá lugar el sábado 12 de septiembre por la noche en la pista roja de la mano del artista leonés John Pollõn, según ha adelantado Marta Alquézar, concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz. El cantante de El Bierzo (León) está arrasando en el panorama nacional de la música trap.

Después de que una de sus canciones se hiciese viral en TikTok, el fenómeno leonés avanza a pasos agigantados. Temas como 'Un Ratito Más' acumula 4,8 millones de reproducciones en Spotify. Por su parte, 'Gallina y cocaína', la canción con la que se hizo viral en TikTok, cuenta con más de 2 millones de escuchas y 'Llena luna' supera también esa cifra.

La elección del Consistorio por el artista leonés nace como un incentivo para que los jóvenes "salgan de los locales y disfruten de las fiestas en la calle". Además, Alquézar asegura que se trata de una "apuesta personal" tras haber escuchado a los adolescentes del municipio para conocer sus gustos.

Artistas locales

La otra gran apuesta para las fiestas de Alcañiz vuelve a ser el talento local. Uña y Carne, Sabor a Rumba y el mítipico grupo de rock Azero, entre otros, ofrecerán conciertos gratuitos durante los seis días que duran las fiestas patronales. En este sentido, la concejala asegura la importancia de "tirar de raíces" cuando se trata de preparar los días grandes de la ciudad.

Además, durante la presentación de las damas de Alcañiz, que se celebrará el 5 de septiembre, tendrá lugar una actuación sorpresa "que no dejará indiferente a nadie".

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