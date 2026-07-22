Es pleno verano, pero el deporte del Bajo Aragón no descansa y ha vuelto a dejarnos un fin de semana repleto de éxitos con protagonismo tanto en la alta montaña como en el ámbito internacional. La actuación más destacada llegó de la mano del hijarano Jorge Laborda, corredor del Club de Montaña Zalagarda de Caspe, que conquistó la tercera posición en el Campeonato de Aragón de Ultra, disputado dentro de la exigente Vuelta al Aneto de la Gran Trail Aneto-Posets de Benasque, mientras que la A.D. Maestrazgo volvió a demostrar su potencial y el Matarraña Team regresó de Cataluña con dos medallas continentales.

Laborda afrontaba la cita como uno de sus grandes objetivos de la temporada y planteó una carrera de menos a más. Consciente de que el ritmo inicial sería muy elevado, optó por reservar fuerzas durante los primeros kilómetros para aprovechar el terreno más técnico de alta montaña. La estrategia dio resultado y fue superando rivales de forma progresiva hasta alcanzar el grupo que peleaba por el podio autonómico.

En la última subida logró contactar con dos de sus principales rivales y, ya en el descenso final, aprovechó sus cualidades técnicas para marcharse en solitario y asegurar el tercer puesto del Campeonato de Aragón, entrando con varios minutos de ventaja sobre sus perseguidores. El hijarano reconoció que el podio tiene un significado especial, ya que hace tres años sufrió en Benasque una grave lesión de menisco que le obligó a pasar por quirófano y permanecer un año alejado de la competición. "Volver y conseguir este resultado es una satisfacción enorme", explicó tras la carrera.

Laborda acudió a Benasque junto al grupo de entrenamiento de su preparador, aunque representando al Club de Montaña Zalagarda de Caspe, que también contó con otros deportistas durante el fin de semana. Entre ellos, Miguel Buj, que finalizó undécimo en el Campeonato de Aragón; Carlos Guallar, con una destacada actuación en la prueba de 28 kilómetros; e Iván, Marcos y David, que completaron la exigente ultra de 105 kilómetros.

Jorge Laborda durante el trail de este pasado fin de semana / Cedida

La A.D. Maestrazgo vuelve a destacar en Benasque

La representación bajoaragonesa también brilló gracias a la A.D. Maestrazgo, que firmó algunos de los mejores resultados del fin de semana en la Gran Trail Aneto-Posets. El pasado jueves, Mario Prades se impuso en el Kilómetro Vertical, una prueba que tuvo que recortar su recorrido por las condiciones meteorológicas, superando a Álvaro Osanz e Iván Calvó. Además, Patricia Villanueva logró la tercera posición femenina. Ya el fin de semana, Germán Castel volvió a situarse entre los mejores al terminar segundo en la Maratón de las Tucas, tras plantar cara durante buena parte de la carrera al posterior vencedor, Pablo Bautista.

En la Vuelta al Aneto también sobresalió el papel del Matarraña Team, con David Vidal cuarto, Javier Robres sexto y Samuel García séptimo en la clasificación autonómica, situando a tres corredores turolenses entre los diez mejores.

Javega y Albesa durante la fotografía de la expedición española / Cedida

El Matarraña Team sigue brillando en Europa

El otro gran foco del fin de semana estuvo en Banyoles, donde el Matarraña Team volvió a demostrar su nivel internacional. Marina Albesa se proclamó subcampeona de Europa de Duatlón Cross en su debut continental, mientras que Carlos Jávega consiguió la medalla de bronce en su categoría, elevando ya a seis su colección de medallas internacionales entre campeonatos del Mundo y de Europa.

Jávega destacó que ambos cumplieron los objetivos marcados antes de la competición y valoró especialmente el estreno de Albesa en un campeonato internacional. El deportista explicó que supo gestionar el intenso calor y aprovechó el tramo más técnico de bicicleta para abrir diferencias decisivas sobre sus rivales. "Cuando vi que tenía tres o cuatro minutos de ventaja al bajarme de la bici ya pude disfrutar de la carrera", señaló.

Lejos de detener la actividad, ambos volverán a competir este fin de semana en el Campeonato de España de Duatlón Cross, en Calahorra, donde intentarán seguir ampliando un palmarés que continúa creciendo temporada tras temporada.