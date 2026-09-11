Jorge Pérez ‘Kapi’, vocalista de Azero: «Queríamos que todo el mundo disfrutase de un concierto de rock»

Concierto de Azero este jueves en el marco de las fiestas de Alcañiz. / Carlos Gracia

Concierto de Azero este jueves en el marco de las fiestas de Alcañiz. / Carlos Gracia

Concierto de Azero este jueves en el marco de las fiestas de Alcañiz. / Carlos Gracia

Concierto de Azero este jueves en el marco de las fiestas de Alcañiz. / Carlos Gracia

Azero actuó este jueves en la Ciudad Deportiva Santa María a partir de las 2 de la madrugada. Enseñaron al público canciones de su nuevo disco ‘Tras la Madrugada’, pero también música de sus últimos 30 años.

Azero presentó nuevo disco, 'Tras la Madrugada', hace un año. ¿Cómo está funcionando?

Muy bien. Estamos bastante contentos. Hemos tocado varios conciertos en directo y, aunque no hemos tenido la oportunidad de presentarlo como quisiéramos, por algunas bajas en grupo, no hemos cancelado ningún concierto. El single ‘Tras la madrugada’ ha gustado mucho y nos la piden siempre que tocamos. Los siguientes conciertos serán en Zaragoza, en Allepuz, en el festival contra la despoblación, y en Valdelgorfa con Alfredo Piedrafita. Allí, espero que estemos al completo y podamos enseñar a la gente más canciones del disco nuevo.

¿Habéis querido tocar alguna tecla nueva en este disco?

El estilo Azero siempre ha variado mucho dentro de los mismos discos. Te puedes encontrar una canción estilo más punk rock y luego otra tirando al rock más clásico, o incluso al heavy metal. En este caso, la diferencia la marca la producción, nos lo hemos currado más y se nota, sobre todo, en el sonido y los medios que utilizamos en estudio. También hemos dedicado más tiempo en componer y grabar, nos ha costado cinco años desde que lanzamos el anterior.

¿Habéis notado en el escenario que había ganas de nuevas canciones?

Si. Llevamos casi 30 años tocando y la gente que nos sigue desde hace más tiempo ya nos pedía que renovamos el repertorio. Ahora nos apetece hacer cosas nuevas.

¿Habrá que esperar otros cinco años para otro disco? ¿Qué proyectos de futuro tiene Azero?

No, de momento tenemos tres canciones ya grabadas y están en la nevera preparadas para cuando podamos terminar. La idea es hacer videoclips para poderlas después presentar. Mientras tanto seguimos componiendo y grabando

El concierto de este jueves era una oportunidad para presentar nuevas canciones e igual también para llegar a otras generaciones.