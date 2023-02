José Luis Corral : «Si en 1412 aragoneses, catalanes y valencianos se pusieron de acuerdo, ahora sería posible tener altura de miras y seguir juntos»

¿Por qué fue tan importante para la historia la Concordia de Alcañiz?

Es un caso asombroso. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que tres territorios que estaban a punto de romperse y que se habían quedado sin la amalgama que los unían, el rey, se ponen de acuerdo pacíficamente para encontrar una solución. Tenían que decidir un monarca que sustituyera al fallecido Martín I El Humano que había fallecido sin heredero. Al final acuerdan que será un monarca de otra dinastía, en este caso la castellana de Trastámara. Nunca antes había sucedido que cuestiones de este tipo de partición, repartición y búsqueda de una solución de en este caso tres estados, dos reinos y un condado, solucionasen un problema de este tipo de forma pacífica y no violenta, que era lo común. En estos casos siempre se utilizaba la fuerza, la violencia y la guerra. Aquí se pactó. Es cierto que hubo negociaciones muy duras y algunos episodios turbulentos. Como diríamos ahora hubo algún “sobre”. Pero se evitó una guerra civil entre los tres territorios de la Corona de Aragón. Repito, lo que sucedió primero en Alcañiz y después en Caspe es la primera vez que ocurre en la historia.

¿Por qué se elige a una dinastía de origen castellano, extranjera en aquel momento? ¿Tuvo que ver décadas después en la unión dinástica de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla?

Eran extranjeros en aquel momento pero no hay que olvidar que las relaciones dinásticas entre la Corona de Aragón y la Corona de Castilla y León habían sido ya muy intensas en los últimos siglos. Muchos príncipes, princesas y nobles se habían ya casado y estableciendo unas relaciones muy importantes. Aquí el principal dilema era escoger entre Jaime de Urgell, miembro de la dinastía aragonesa pero en cuarta generación y el castellano Fernando de Trastámara el “de Antequera”, descendiente en tercera generación del rey de Aragón Pedro IV El Ceremonioso. Por tanto se eligió la rama más cercana que era la Trastámara. Además, y esto es muy importante, los Trastámara era con diferencia la familia más rica de los reinos hispanos y si no la primera, una de las más potentes de Europa. El poder económico y político y la influencia que los Trastámara tenían, también con Pedro Martínez de Luna, el Papa Luna, aragonés, Por ello Fernando de Antequera era el candidato perfecto. Castilla tenía intereses en el Mediterráneo por donde ya se asomaba a través de Murcia y Almería. Había unas tensiones políticas internacionales importantísimas y la Corona de Aragón supo navegar ahí. En Calatayud, Alcañiz y Caspe intervino el Papa Luna, que ya había sido depuesto como Papa, pero intervino y logró mantener y respaldar a la Corona de Aragón frente a las presiones de Castilla y también de Francia.

Aquí se entendieron aragoneses, catalanes; y luego en Caspe valencianos y mallorquines ¿Es un caso poco conocido no solo en el mundo, si no en España? En otros países ya hubiesen hecho películas sobre ello…

No, ni tan siquiera aquí. Afortunadamente hay ayuntamientos como Alcañiz y Caspe que están haciendo esfuerzos extraordinarios. Y también beneficia que en los últimos 15 años tienen interés y están en auge las representaciones históricas, especialmente en la provincia de Teruel, como puede ser en la capital. Son conmemoraciones de tipo festivo pero quizá la esencia no la conocemos tanto. Los aragoneses creo que estamos orgullosos de la historia y de nuestro patrimonio pero con la boca pequeña. Se nos llena la boca pero luego la investigamos poco. Y al final los aragoneses somos lo que somos por nuestra historia. Ha habido también casos y sucesos funestos. Pero casos como este de la Concordia, que fue brillante, tiene que ser especialmente reconocido y subrayar el peso histórico de Aragón en la historia de España y del mundo. Creo que habría que potenciar más hechos como este aunque afortunadamente se están haciendo cosas.

Actualmente Aragón tiene menor peso poblacional y político que Cataluña y Valencia ¿Pero cual era el peso de Aragón en el siglo XV dentro de la Corona?

Ha cambiado todo mucho. En aquellos momentos Aragón, Cataluña y Valencia tenían prácticamente la misma población, un tercio cada una de la Corona. Cada territorio tenía en torno a 1 millón de habitantes. Ahora no es así. Hemos caído 5 veces respecto a Cataluña, con 7 millones- y 3 respecto a Valencia con una desproporción de población dramática. Pero aún así tenemos un peso histórico importante. En aquel momento de hecho son los aragoneses los que dicen “nosotros somos la cabeza de la Corona y el reino más importante”. Los aragoneses son los que advierten de que si no se ponen de acuerdo con catalanes y valencianos, aunque la voluntad era de acuerdo, serán los aragoneses quienes impogan al rey. Ahora tenemos la legimitidad de la historia y de la razón, por ello aunque seamos pocos hay que reivindicar la historia como nuestro legado.

¿Ha sido precisamente esa historia de Aragón no demasiado bien tratada desde Castilla y desde Barcelona?

Si hace seis siglos se pusieron de acuerdo aragoneses, catalanes, valencianos y una dinastía castellana ¿Cree que ahora sería posible resolver el problema territorial de España?

Si se pudo hacer en Alcañiz, en Caspe y unos meses antes en Calatayud en 1411 y 1412 por qué no se va a poder hacer ahora con una perspectiva de 611 años de avances respecto a aquel tiempo. Hay que tener grandeza de miras y se puede seguir juntos en la diversidad. Puede haber una nación, o un estado, donde coexistan identidades diferentes. La historia de España está llena de sombras y claroscuros y esto no sería más complicado que otros sucesos ya ocurridos. La historia española está también llena de ejemplos brillantes como la Concordia y el Compromiso. Tenemos otros ejemplos más recientes como la Transición, con la cual no estoy del todo de acuerdo, pero visto con perspectiva histórica fue un proceso en el que todos se pusieron de acuerdo. La Concordia y el Compromiso fue un ejemplo de cómo tres territorios mantuvieron su moneda y sus particularidades para caminar juntos.