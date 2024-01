José María Justa: «Hay que repartir los beneficios de las renovables con las personas del territorio»

Aragón es una de las comunidades autónomas que mayor energía produce y exporta. ¿Qué debería hacerse con toda ella?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la electricidad es un recurso que se consume instantáneamente. Por tanto, los sistemas tienen que estar muy bien interconectados para mantener el equilibrio entre lo que se está consumiendo y produciendo. No obstante, hay algunas zonas que debido a sus características naturales o bien por las inversiones que se han realizado en producción de energía tienen un excedente local de producción. Con el avance de las energías renovables en territorios como Aragón, donde hay más producción que consumo, se han desarrollado iniciativas para tratar que revierta localmente y que suponga un beneficio técnico y económico para el territorio.

¿Cómo le beneficia a la comunidad generar tanta energía?

¿Qué se está haciendo para que nuevas empresas apuesten por implantarse en Aragón?

Y a nivel institucional, ¿Qué deberían hacer los ayuntamientos en la implantación de las renovables?

¿Cómo debería organizarse la implantación masiva de las renovables y el diálogo social para que al final se puedan beneficiar todos los ciudadanos de la comunidad?

Es fundamental entender las prioridades de todas las partes. Por un lado, existe un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Con él, el gobierno tiene una hoja de ruta que dice que hay que construir todavía más parques eólicos y solares para poder alcanzar los objetivos de llegar a 2030 con un 74% de energía renovable. Todo ello, viene de un mandato europeo en el que el objetivo es descarbonizar rápidamente porque el cambio climático ya nos está afectando. Por ello, hay una prioridad política urgente de desarrollar lo máximo posible la producción de las energías renovables. No obstante, esta urgencia no puede hacerse en contra de las prioridades que existen de las personas y empresas de los municipios del territorio.

¿Cómo alcanzar el equilibrio entre ambas partes?

¿Cómo les cambia o afecta la vida de las personas en los lugares donde se implanta energía renovable?

Puede haber impactos favorables y desfavorables, aunque económicamente es muy positivo tanto para las personas como para los municipios que pueden verse afectados. Por ejemplo, si se alquila a un agricultor una superficie, normalmente el pago del arrendamiento es muy sustancioso. También lo es para los municipios en su conjunto por los impuestos que van a pagar por esos proyectos. No obstante, puede haber impactos menos favorables para aquellas personas o actividades que puedan verse afectadas por las instalaciones. En definitiva, habrá que ver cómo se pueden compatibilizar ambos tipos de infraestructuras: los ya existentes con los nuevos que se proponen para producir energía.

¿Sería posible la convivencia del sector primario junto a las energías renovables?

En ciertos tipos de cultivos sí, de hecho, ya se está desarrollando la agrivoltaica que supone compatibilizar los cultivos que puedan crecer encima de ellos o alrededor de las instalaciones solares. Se podría realizar con cultivos que no se elevan mucho de la superficie de la tierra.

¿Debería implantarse la gratuidad de la luz para beneficiar a esas personas que viven territorios que se están viendo afectados por las renovables?

¿Cómo debería coordinarse la legislación nacional europea para que no hubiera un desorden entre lo que se propone y lo que finalmente se acaba realizando?

El problema es que España va muy despacio en la transposición de las directivas europeas. Por ejemplo, todavía no tenemos aprobado el proyecto de comunidades energéticas que está en directivas desde el año 2018. En estos momentos, no sabemos qué podemos hacer con las comunidades energéticas, por tanto, hay que exigir al gobierno nacional que desarrolle instrumentos que podrían ser muy útiles también para que los ciudadanos puedan producir su propia energía y compartirla. Existen posibilidades con el consumo colectivo, pero falta potencia con las comunidades energéticas. Hay mucho trabajo por hacer para que lo que ya es posible en el ámbito europeo se pueda hacer en el ámbito local y autonómico.

Andorra estuvo marcado por la estabilidad económica de la Central Térmica. Con el desarrollo de las renovables, ¿se va a lograr alcanzar el mismo nivel de empleo y volver a la situación anterior?

Es algo difícil de responder. No obstante, las energías renovables requieren de mucho empleo cualificado no solo en la construcción, sino también en el mantenimiento de las instalaciones. Hay oportunidades para que parte del empleo que se ha perdido se reconduzca a los nuevos sectores, aunque probablemente el número de puestos de trabajo no sea equivalente.